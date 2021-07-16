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宣導外來人口安心採檢防疫專案　嘉義專勤山海呼籲

▲鼓勵外來人口安心採檢 嘉義移民署勤宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲鼓勵外來人口安心採檢 嘉義移民署勤宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國疫情警戒第三級將持續至7月26日，嘉義縣各地農產及漁產工作卻不曾因疫情關係而停止，為防疫情擴散，移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊及服務站聯合嘉義縣府勞青處及警察局等單位，陸續前往山區農會、產銷班及漁港等人口聚集場所，除加強宣導移民署推動的「外來人口安心採檢防疫專案」外，並發放及張貼印有多國語言版本的宣導單，向民眾及外來人口宣導5大防疫措施。

▲鼓勵外來人口安心採檢 嘉義移民署勤宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣專勤隊實地走訪梅山鄉農會、竹崎鄉農業產銷班及布袋漁港等場所，張貼及發放印有多國語言的宣導單，強調5大防疫措施的重要性：1、外出配戴口罩，與人保持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離；2、避免進入與維生無關之娛樂性質場所；3、禁止室內5人以上、室外10人以上之聚會；4、避免不必要之外出或跨區移動；5、如出現疑似染疫症狀或接觸確診者，可撥打1955專線或專勤隊電話諮詢，切勿自行搭乘大眾運輸工具前往採檢。在布袋港工作的越南籍漁工阿德收到傳單直呼：「移民署真用心！有多國語言的宣導單讓不懂中文的移工及新住民都能瞭解防疫措施，大家都更有保障!」阿德隨後也協助向其他同鄉宣導，讓大家在忙碌之餘，防疫訊息也能不漏接。

▲鼓勵外來人口安心採檢 嘉義移民署勤宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，為落實政府防疫作為，保障外來人口權益，將配合轄區特性，持續在外來人口聚集場所加強宣導，並呼籲無論是合法、失聯移工或逾期停居留之外來人口，若有疑似感染症狀，請儘速出面篩檢，這段期間不會因為接受篩檢、治療而被通報查處。若有篩檢相關問題，可撥打防疫專線1922或勞動部多語諮詢專線1955，或向移民署嘉義縣專勤隊洽詢(電話：05-3625162)。

▲鼓勵外來人口安心採檢 嘉義移民署勤宣導。（圖／記者翁伊森翻攝）

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