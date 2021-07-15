▲日本援贈第三批AZ疫苗運抵桃園國際機場。（圖／翻攝外交部臉書）

記者嚴云岑／台北報導

日本捐贈與我國自購的AZ、莫德納疫苗188萬5780劑，今（15）日傍晚已由食藥署完成冷鏈查核與樣品抽取，並將樣品帶回食藥署實驗室進行檢驗，待審查文件與檢驗皆合格後，將陸續發放封緘檢驗證明，屆時預計會有188萬2780劑投入施打，各批疫苗效期也曝光。

食藥署表示，此次日本厚生勞動省第三次捐贈AZ疫苗共有2批、約97萬劑，效期均到今年10月10日；我國自行購買的56萬劑AZ疫苗與來自泰國廠，效期到今年11月30日；35萬劑莫德納疫苗則來自西班牙廠，2批號效期飛別到2021年1月18日與20日。

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食藥署提到，5批疫苗共計188萬5780劑，抵台後食藥署立即派遣多組人員赴低溫倉儲現場，個別監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，每批號疫苗各抽取600劑樣品進行異物檢查，在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，並依各廠牌新冠疫苗之檢驗項目進行檢驗。

若經審查文件資料與檢驗皆合格，將儘速核發此5批疫苗共188萬2780劑之封緘證明書，接續完成封緘後即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。以過去審查經驗，5批疫苗約在7月22日以後可投入使用。

▼今抵台的188萬劑疫苗「效期曝光」，最長可放到明年1月20日 。（圖／食藥署提供）