日贈第3批疫苗抵台　外交部「台日合作無間」：有效提高我疫苗覆蓋率

▲第三批日本贈台97萬劑AZ疫苗下艙。（圖／指揮中心提供）



記者杜冠霖／綜合報導

日本捐贈第三批AZ疫苗15日下午已抵達桃園機場，外交部表示，日本在短期間內迅速援贈我國三批疫苗，數量共超過330萬劑，「謹代表台灣政府及人民再次表達由衷謝意。」

外交部表示，台日之間淵源深厚，長久以來已經建立患難與共、相互扶持的深厚情誼。自疫情爆發以來，雙方均面臨嚴峻的威脅及挑戰，「但台日雙方均能互相鼓舞、並肩奮戰，無論是我方捐贈日方口罩及防護衣等防疫物資，或是雙方合作協助受困海外國人返國等事例，台灣與日本均能相互支援，合作無間。」

外交部指出，此次面臨全球疫苗供應不及的艱難時刻，日方更以具體行動連續及時伸出援手，帶給台灣無比溫暖與鼓勵，並有效提高我國國民的疫苗覆蓋率。日方各界友人的熱心奔走及鼎力支援，再度印證台日友誼歷久彌堅，足堪國際社會互信合作的最佳典範。

對於即將舉行的東京奧運，外交部表示，這是象徵日本從311東日本震災邁向復興的重要里程碑，「台灣政府與人民衷心祝福東京奧運順利成功，同時祝願全世界早日掃除疫情陰霾，儘速恢復正常生活，經濟活動迅速復甦，國際間交流儘早重啟。」

▼日本贈97萬劑AZ疫苗抵台。（圖／記者黃克翔攝）

