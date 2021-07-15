　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情狂炸2個月「趨零了」　鄉民振奮曝3戰果：台人天生神力

▲台北市大型疫苗接種站(花博爭豔館)上線首日，民眾前往施打。（圖／記者林敬旻攝）

▲最近台灣疫苗覆蓋率為17.02%。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／劉維榛報導

自5月15日本土爆發180例以來，昨（14）日恰好滿近兩個月，僅增17例創下確診數新低，其中市長侯友宜更宣布，新北是66天以來首見「零確診」，振奮人心。對此，一名網友也好奇拋問，「台灣到底怎麼做到趨近於零呀？」文章貼出後，有網友分析，原因與雙北率先三級、減少往南部人流，以及人民素質自律有關。

一名網友在PTT以「台灣是怎麼做到趨近於零啊？」為標題直呼，記得5月15日時，第一次看見180例時，「整個嚇爆」，往後的一個月更是百例起跳。不過原PO也坦言，起初每天看得提心吊膽，最後變得麻木無感，如今昨日降至17例，讓他大讚「真的很萬幸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至14日數據，台灣疫苗覆蓋率來到17.02%，眼看726解封倒數11天，確診數又穩定趨穩，因此讓原PO超嗨發問，「台灣人到底是怎麼做到的啊？看看其他國家每天破百破千真的變日常，台灣到底怎麼做到趨近於零呀？是腹地小嗎？ 可是這跟土地有關係嗎？」

▲環南市場第三次大規模篩檢。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙北擴大篩檢，抓出環南市場的無症狀者。（圖／記者林敬旻攝）

文章曝光後，底下網友熱議，「其他縣市都沒爆很神奇」、「就素養比較好啊」、「太神啦，南部人天生神力」、「要不是桃園跟CDC扯後腿，雙北根本不用背鍋」、「如果沒有3+11，加上機師趴趴走，現在還是0確診」、「台灣人比較自律，不然沒疫苗怎麼能趨緩」、「其實北部往南的人流變少，變相減少爆發機會，人民還蠻自律」、「台北優先三級警戒，阻止傳播」。

另一派網友則搖頭回應，「過一陣子又會爆起來的」、「之後會反反覆覆吧，重點是有經驗了」、「黑數和校正回歸，以前的日子回不去了」、「等解封真沒事再來說清零啦，現在帳面清零有屁用」、「其實嚴格來說，一直以來就雙北在爆吧，其他縣市都很快就抓出來隔離了，就雙北一堆找不到的」、「趨近於零？每天死一堆人是死假的嗎」。

▲▼台灣是怎麼做到趨近於零啊？（圖／翻攝PTT）

▲網友兩派戰翻！（圖／翻攝PTT）

至於726能否順利解封？衛福部次長薛瑞元說，行業開放後，除了一般預防措施外，若發現有確診個案，要怎麼做緊急應變措施？尤其在衛生主管機關介入之前，這是非常重要。薛瑞元也強調，在社區仍然沒有絕對乾淨時，要做鬆綁的話，就必須要有萬全準備應付隨時會出現的狀況，而不會讓疫情擴散。

ET快訊
今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！
北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過1
快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」　另增6死
LIVE／「AZ+莫德納混打」試驗中！　指揮中心最新說明
快訊／連2天到內湖IKEA！確診足跡曝　Costco、全聯都
江啟臣揪團買BNT被台東打臉　他批：為自己前途不顧地方死活
家門外就有釣場「神秘洞孔曝光」！當地人：一次釣40多尾鰻魚
快訊／8縣市大雨特報！這「3縣市」雨最猛　1圖看懂降雨熱區
快訊／日贈台97萬劑AZ疫苗起飛了！　畫面曝光
新北市花66天「385人確診→清零」！　鄉民讚侯友宜太優秀：
快訊／日贈97萬劑AZ提早到！陳時中直奔機場　不去指揮中心記

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！

還在挑疫苗！確診重症「肺纖維化」曝光　醫心痛：無法脫離氧氣罩

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」　另增6死

苗栗涵蓋率全國倒數3　衛生局喊冤資料時間差！里長說出民怨真相

LIVE／日贈97萬劑AZ疫苗來了！陳時中接機　桃機最新畫面

打給頂加男「結果孕婦下6樓取餐」　原因超罕見！網讚：想給她小費

LIVE／「AZ＋莫德納混打」台大長庚試驗中　指揮中心最新說明

「確診就給它爆吧」　想回歸正常！他揭最大關鍵：別一直追求+0

快訊／8縣市大雨特報！這「3縣市」雨最猛　1圖看懂降雨熱區

快訊／日贈97萬劑AZ提早到！陳時中直奔機場　不去指揮中心記者會

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

24歲少年董！5千元滾出2億身價 研發防疫產品...全因「媽祖託夢」

全球智商均值排名北韓略勝台灣　新加坡奪第一！網驚：亞洲都學霸

許凱：我要吃妳..撲上床狂吻程瀟　上「Kiss Cam」當眾親下去公開戀情！

虎鯊想吃海龜！海中上演追逐戰 海龜遭緊咬不放...2男驚險救援

那對夫妻Nico二胎瞞3個月：怕不穩定..　媽摀嘴淚崩..隔螢幕恭喜女兒「媽媽抱」！

今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！

還在挑疫苗！確診重症「肺纖維化」曝光　醫心痛：無法脫離氧氣罩

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」　另增6死

苗栗涵蓋率全國倒數3　衛生局喊冤資料時間差！里長說出民怨真相

LIVE／日贈97萬劑AZ疫苗來了！陳時中接機　桃機最新畫面

打給頂加男「結果孕婦下6樓取餐」　原因超罕見！網讚：想給她小費

LIVE／「AZ＋莫德納混打」台大長庚試驗中　指揮中心最新說明

「確診就給它爆吧」　想回歸正常！他揭最大關鍵：別一直追求+0

快訊／8縣市大雨特報！這「3縣市」雨最猛　1圖看懂降雨熱區

快訊／日贈97萬劑AZ提早到！陳時中直奔機場　不去指揮中心記者會

韓升四級「健身房音樂也限速」！SHINee、BLACKPINK歌太快禁播

台股重返萬八創歷史新高！電金傳齊揚　指數大漲188點收18034點

臉書「豪撒280億」獎勵創作者　盼鞏固社群媒體龍頭地位

今增14例本土「分佈3縣市」　台北市9例最多！

霸林爵交鋒新洋投猛悍　運彩開盤看好樂天勝富邦

翟本喬嗆前世界冠軍「中共同路人」專破壞餐廳心血　三天後致歉了

還在挑疫苗！確診重症「肺纖維化」曝光　醫心痛：無法脫離氧氣罩

OPEC＋內鬨僵局有解　傳沙國與阿聯酋達成產量協議

北市足跡再+1！7／6至7／8到全聯西門町店　3天連待超過10小時

快訊／今日本土增14例「又創這波疫情新低」　另增6死

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

點名這3類人選莫德納　台大醫揭和AZ對決關鍵

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

只有2種人不能打AZ！美女醫氣壞：別像要廝守終生

孩子FB用「卡通頭貼」祝賀生日！同學父竟嗆：你沒臉見人？

颱風微解封最快生成時間曝　今起午後防劇烈天氣

快訊／好市多內湖店今臨時閉店　緊急消毒一日

沒錢買衛生棉！少女「穿黑褲躲垃圾桶邊」惹心疼

莫德納還有66%沒打！專家點名這縣市：等過期？

哪個名人外遇最吃驚？　網答案超一致

更多熱門

相關新聞

內湖IKEA、Costco爆確診足跡　黃珊珊：別恐慌

內湖IKEA、Costco爆確診足跡　黃珊珊：別恐慌

台北市衛生局15日證實，內湖IKEA、Costco有確診者足跡，通知相關業者後，業者決定停業一日做清潔消毒。面對內湖IKEA、Costco有確診足跡，台北市副市長黃珊珊表示，「別太恐慌！」公布足跡是為了讓有在該時段到該場域的民眾提高警覺，不是去過該地就一定染疫。

花蓮客家會館微解封　攝影展重新開放迎賓

花蓮客家會館微解封　攝影展重新開放迎賓

台灣二度控制疫情　朝日新聞歸納3大原因

台灣二度控制疫情　朝日新聞歸納3大原因

快訊／環南今「嗶」悠遊卡進場　北市所有市場擬推「疫苗通行證」

快訊／環南今「嗶」悠遊卡進場　北市所有市場擬推「疫苗通行證」

黃偉哲提案發消費券　政院回應了

黃偉哲提案發消費券　政院回應了

關鍵字：

確診本土新冠疫情新冠肺炎趨零

讀者迴響

熱門新聞

香港網美「極限自拍」摔5m瀑布慘死

5000元消費券要來了？　行政院首鬆口回應

學霸進台大醫被電慘！他讀到崩潰掛門診

一坨方正扁平貓黏路中！路人嚇哭

汽旅開房後　護身佛牌竟斷2截

張上淳透露「AZ疫苗」的專屬好處　可能掀起搶打潮

每招都超神！iPhone十大隱藏功能

復必泰損台　王世堅：行政院閉嘴

24歲當上劉在錫經紀人　他感傷卸任：過去6年盡力了

快訊／侯友宜曝斬斷傳播鏈關鍵角色　篩18萬5千人揪出1228無症狀

打莫德納5天曾打止痛針！　71歲婦腦出血送醫

外送員遇詭！依備註7樓送餐　客人驚：快下來

大雨彈炸3天更猛擴大　下周恐有颱風

點名這3類人選莫德納　台大醫揭和AZ對決關鍵

阿中喊「BNT留給學生」　前台大醫2點原因反對

更多

最夯影音

更多
高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院

高中男飆唱聲樂夜后「神級高音」 努力成真！10年後進倫敦歌劇院
雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雞排妹被保時捷男叫老婆「不想被認為是小三」　「發文是幫她」：現任是A女單方面說詞！

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

雙載嬤跨雙黃線閃現被撞飛身亡　家屬求償千萬！修浴室都要他賠

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

NanaQ回應「封鎖網友、用塑膠袋」　強調問心無愧：相信的就相信！

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

轎車「違規左轉」誤入迴轉車道　騎士按喇叭提醒慘遭直直撞下去

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面