疫情狂炸2個月「趨零了」　鄉民振奮曝3戰果：台人天生神力

▲最近台灣疫苗覆蓋率為17.02%。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

自5月15日本土爆發180例以來，昨（14）日恰好滿近兩個月，僅增17例創下確診數新低，其中市長侯友宜更宣布，新北是66天以來首見「零確診」，振奮人心。對此，一名網友也好奇拋問，「台灣到底怎麼做到趨近於零呀？」文章貼出後，有網友分析，原因與雙北率先三級、減少往南部人流，以及人民素質自律有關。

一名網友在PTT以「台灣是怎麼做到趨近於零啊？」為標題直呼，記得5月15日時，第一次看見180例時，「整個嚇爆」，往後的一個月更是百例起跳。不過原PO也坦言，起初每天看得提心吊膽，最後變得麻木無感，如今昨日降至17例，讓他大讚「真的很萬幸！」

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截至14日數據，台灣疫苗覆蓋率來到17.02%，眼看726解封倒數11天，確診數又穩定趨穩，因此讓原PO超嗨發問，「台灣人到底是怎麼做到的啊？看看其他國家每天破百破千真的變日常，台灣到底怎麼做到趨近於零呀？是腹地小嗎？ 可是這跟土地有關係嗎？」

▲雙北擴大篩檢，抓出環南市場的無症狀者。（圖／記者林敬旻攝）



文章曝光後，底下網友熱議，「其他縣市都沒爆很神奇」、「就素養比較好啊」、「太神啦，南部人天生神力」、「要不是桃園跟CDC扯後腿，雙北根本不用背鍋」、「如果沒有3+11，加上機師趴趴走，現在還是0確診」、「台灣人比較自律，不然沒疫苗怎麼能趨緩」、「其實北部往南的人流變少，變相減少爆發機會，人民還蠻自律」、「台北優先三級警戒，阻止傳播」。

另一派網友則搖頭回應，「過一陣子又會爆起來的」、「之後會反反覆覆吧，重點是有經驗了」、「黑數和校正回歸，以前的日子回不去了」、「等解封真沒事再來說清零啦，現在帳面清零有屁用」、「其實嚴格來說，一直以來就雙北在爆吧，其他縣市都很快就抓出來隔離了，就雙北一堆找不到的」、「趨近於零？每天死一堆人是死假的嗎」。

▲網友兩派戰翻！（圖／翻攝PTT）



至於726能否順利解封？衛福部次長薛瑞元說，行業開放後，除了一般預防措施外，若發現有確診個案，要怎麼做緊急應變措施？尤其在衛生主管機關介入之前，這是非常重要。薛瑞元也強調，在社區仍然沒有絕對乾淨時，要做鬆綁的話，就必須要有萬全準備應付隨時會出現的狀況，而不會讓疫情擴散。