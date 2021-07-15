日本口罩妹脫了！粉絲嗨等「真面目」...下秒「驚天一嚇」落跑超現實

▲口罩正妹「momo haha」日前在直播時，公開自己口罩下的真面目，讓網友全嗨了。（圖／翻攝自YouTube／momo haha）

實習記者高琳景／綜合報導

疫情期間，因配戴口罩的關係，在網路上出現許多「口罩正妹」。日本一名YouTuber日前在直播時應觀眾要求將「口罩脫下」，沒想到真實面嚇呆不少網友，但卻因她豪爽的個性，獲得不少粉絲的喜愛。

日本YouTuber口罩正妹名叫「momo haha」，日前她戴口罩直播時，由於僅露出深邃迷人雙眼，加上嬌嗔的聲音，吸引不少粉絲上線觀賞直播。正當妹子直播到一半的時候，粉絲突然開始敲碗想看momo haha的真面目，momo haha在半推半就下緩緩地摘下口罩。

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從畫面中可見，momo haha直呼自己真的好緊張，隨後她喊出「321」緩慢摘下口罩後，先是用雙手遮住口鼻，最後才曝光自己的真面目。

▲momo haha在脫下口罩後，直播觀看人數瞬間下跌。（圖／翻攝自YouTube／momo haha）

沒想到，等到momo haha完全脫掉口罩後，許多網友都驚呆了，因為口罩下的她有著極大反差，不僅有著一口大嘴和大牙齦，就連聲音也不像之前那麼嬌嗔，讓不少網友都嚇到說不出話來。有網友發現，露出「真面目」後，momo haha的粉絲數瞬間直落，顯示出不少網友看到她的臉後，立即退出收看。

momo haha看到粉絲數直掉後，也驚訝高喊「啊！不是你們說要看的嗎。」之後更收起嬌嗔的聲音，突然爆出原本聲音說，「所以我才討厭你們，混蛋！」

不過也有不少網友，因她自然不做作的個性，反而被她圈粉，紛紛在底下留言打氣，「不管是摘下口罩還是戴上，小桃都很可愛」、「用有趣且令人印象深刻的方式呈現影片，我喜歡」、「評論裡大多是好的流言耶」、「妳的每個影片都很有趣」。

▲momo haha常以自然不做作的搞笑風格直播。（圖／翻攝自YouTube／momo haha）

▲momo haha善於化妝，經常分享「妝前／妝後」的化妝影片。（圖／翻攝自YouTube／momo haha）

據了解，22歲的momo haha是美日混血，經常在個人YouTube分享「妝前／妝後」的化妝影片，而頻道風格大多是搞笑、自然和不做作，反而因此圈粉無數，目前YouTube已累計超過40萬名粉絲訂閱。