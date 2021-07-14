北約從阿富汗撤軍　小布希：把女性拋下任人宰割…這是個錯誤

▲阿富汗政府軍從塔利班手中重新奪回一處據點。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國前總統小布希（George W. Bush）13日批評北約從阿富汗撤軍的決定是「一個錯誤」。他表示，塔利班將會屠殺阿富汗平民，撤軍使得當地婦女和兒童受到「難以言表的傷害」。

美國紐約世貿中心在2001年9月11日遭恐怖份子劫機攻擊，隨後美國便宣布出兵阿富汗，當時的總統正是小布希。然而，美國與北約聯軍已於5月初開始從阿富汗撤軍，標誌的這場長達20年的反恐戰爭告一段落。

小布希接受德國之聲專訪時表示，「阿富汗婦女和女孩將受到難以言表的傷害，這是一個錯誤…他們被拋在後頭，任由人宰割，這讓我感到心碎。」小布希還說，相信德國總理梅克爾（Angela Merkel）也會有同感。

美國總統拜登（Joe Biden）於4月份詳細公布最終撤軍細節時，駐紮在阿富汗的2500名美軍和7500名北約軍隊已經撤離一大部分，留下阿富汗政府軍與有恃無恐的塔利班份子作戰。如今的阿富汗正面臨危機，塔利班份子在全國各地擴張地盤，而政府軍的兵力則捉襟見肘，加上疫情又使得情況更為雪上加霜。

聯合國11日表示，不斷增溫的衝突正在為阿富汗帶來「更多苦難」，呼籲外界持續給予財政援助。然而，拜登堅持認為，現在是時候結束美國對阿富汗的軍事干預，並且讓阿富汗人民自己決定自己的未來。

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