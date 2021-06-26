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北約前高官把中國當敵人　李海東：這樣冷戰思維非常危險

▲▼北約高峰會 ，拜登。（圖／路透社）

▲於布魯塞爾舉行的北約高峰會 。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

英國《金融時報》昨25日報道指出，當天卸任的北約軍事委員會主席斯圖爾特·皮奇在離職前接受該媒體採訪表示，中國軍事現代化的速度「令人震驚」，並警告稱，隨著北約準備對北京採取更加強硬的立場，中國的海外外交存在感也在日益增長。對此，大陸學者李海東分析，皮奇的言論還是沒有改變固有的「冷戰思維」，挑動北約把中國當敵人，這樣想法十分危險。

陸官媒《環球時報》報導引述指出，皮奇已擔任北約軍事委員會主席3年。談到中國的軍事發展時說，「令人震驚的是，中國建造艦艇的速度如此之快，空軍的現代化程度相當高，在網路和其他信息管理（尤其是人臉識別）上更是投資了很多。」

報導稱，皮奇強調，在認識到中國的軍事野心對北約意味著什麽方面，「北約成員還需要做進一步的工作」。

對此，大陸外交學院國際關系研究所教授李海東分析，皮奇的言論沒有改變固有的「冷戰思維」。他認為北約的作用需要加強就需要找個新敵人，而這個敵人就是中國。

此前，北約的焦點是在歐洲對抗俄羅斯，而美國希望下一階段聚焦中國帶來的挑戰，幫助美國實現其「亞太戰略」。「皮奇的言論實際上反映並迎合了美國對北約未來走向的期待」，李海東認為，這樣的想法和行動十分危險。

李海東強調，中國採取的是防禦性國防政策，北約不應該將中國的軍事實力增長視為威脅。中國軍力的增長和發展是與經濟發展水平相匹配，中國的軍費依然遠低於美國。

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