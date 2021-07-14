下周將有「1-3個颱風生成」在東亞遊蕩！好發區、可能動向曝光

▲下周將有颱風生成。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

隨著太平洋高壓減弱，南海、西太平洋海域將有利於颱風生成，氣象專家指出，颱風下周也要「微解封」，預計下周將有1到3個颱風生成，預計會在東亞地區遊蕩，雖無法確定颱風動向，但下周台灣附近水氣增多，每日午後雷雨機會都較大。

氣象局預報員羅雅尹表示，今日起太平洋高壓勢力減弱，南海到台灣東半部海面為低壓帶，不排除會有熱帶系統發展，也可能有颱風生成，不過熱帶系統強度、位置、路徑等不確定性都很高，還需繼續觀察。

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▲今日各地山區都有午後雷雨。（圖／氣象局）

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著西南季風再度爆發，南海及西太平洋海域將愈來愈容易有颱風生成，「颱風也要微解封了」，預計下周將有1到3個颱風生成。

而下周生成的颱風將在東亞地區遊蕩，雖然目前還不確定颱風侵襲的區域，但是台灣、中國、菲律賓，以及東北亞的日本、北韓、南韓，都要先暫時關注這波颱風潮的動向。

另外下周下周台灣附近的水氣將增多，所以每天都要注意午後雷雨是否發生，甚至其他時段也可能有雨出現。至於到底會有幾個颱風、是否侵襲台灣、強度多強等，都還無法下定論。