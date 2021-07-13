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疫情延後報到！公司竟說「錄取錯人」要他回家　網酸：微錄取

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（圖／記者張一中攝）

▲順利收到錄取通知，沒想到公司人資大鬧烏龍。（圖／記者張一中攝）

實習記者周依儒／綜合報導

求職時多少會遇到一些奇怪的公司，但鬧出「錄取錯人」烏龍的公司也是十分少見。一名網友分享自己在疫情剛爆發時接到了錄取通知，雙方研議好等疫情趨緩再到公司報到，期間也有以郵件陸續進行聯絡，不料這名網友報到當天，公司竟然跟他說「搞錯人了，已經有人先來報到了。」讓求職者覺得既荒唐又生氣。

原PO在Dcard上發文表示，他在當完兵後就開始找工作，也順利收到一間公司的錄取通知，他也在5月21日致電詢問何時開始上班，得到的回覆是在6月1日進公司，並請他準備好上班相關證件，過沒幾天後疫情開始升溫，公司表示可以延後報到，於是原PO便和公司講好等到三級警戒解除後再報到。

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▲原PO分享超荒唐求職經驗。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO分享超荒唐求職經驗。（圖／翻攝自Dcard）

直到6月21日台南案例逐漸清零，原PO也再度聯絡公司可否於7月1日開始上班，公司回覆請他於7月5日向公司報到，而在這之中原PO和該公司也不斷使用郵件聯繫。到了報到當天，原本和原PO聯繫的人資小姐不在，原PO在填寫資料時，另一名人資竟然跟他說，「不好意思，她說並沒有叫你今天來報到耶。」

另一名人資看了雙方往來的email後便跑去聯絡了原本的人資，沒想到原PO得到的回覆竟是，「她當初搞錯人了，已經有另一位新人先來報到」，還跟原PO解釋是因為有另一位先來報到，所以原PO才沒錄取，最後直接請原PO不用來上班了。

原PO回家後也越想越不對勁，明明來往郵件中都有署名，怎麼可能會搞錯？於是傳了訊息訊問，原先的人資竟表示，因為面試時間距離現在太久，加上公司現在在裁員，不同意再請一個職缺；雙方說法明顯有出入，讓原PO氣得大罵「兩位說謊前要不要先串通好？」

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，煩惱。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲原PO才剛報到就被資遣。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

貼文一出後也引發熱議，「竟然還能在約好的報到當天搞烏龍，這家公司真的毋湯欸，還好你沒真的去工作，但是讓你這樣浪費時間白等真的很過份，欠公審的公司」、「這年頭連已經拿到offer了都還能被搞」、「搞錯人真的超級誇張…還不能告真的好黑暗」、「走訴訟給對方一個教訓」、「微解封、微錄取」。

不少人也分享相同經驗，「我也有過，明明說好上班時間，後來又說自己沒有要請人了，中間的時間都被浪費掉，又要再去尋找工作」、「我同學是去面試完主管說她整體還不錯，叫她在在家等通知，在這個過程中也有寫e-mail聯繫，到了談薪水的階段 ，結果有一天主管又發了一封e-mail，說他們找到一個更適合的人拒絕她了」、「我妹他同學是簽了合約之後叫她在家等通知，結果她再去公司問，說她沒錄取。」

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