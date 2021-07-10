面試秒錄取！雇主「多給一張離職單」原因呆了　他傻：還去上班嗎

▲友人順利錄取，但不解為何要先寫離職單。（示意圖／記者張一中攝）



網搜小組／劉維榛報導

開心獲得錄取，但還沒上工，就要先寫離職單？一名女網友驚呼，最近朋友向派遣公司丟履歷，順利獲得工作，但面試官卻多拿一張離職單，要求友人當場寫一寫。貼文曝光後，一票網友猛勸退，「建議不要，若未來資遣時人家拿出離職單，你就沒有資遣費了！」

一名女網友在臉書《爆系知識家》透露，日前朋友應徵職缺，當天面試完，隨即被通知錄取，且也確定某一天可報到上班，但怪異的是，面試官還多拿一張離職單，要求友人順道填寫完畢。

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原PO聽聞面試奇葩經歷後，質疑原因不單純。事後，友人才補充解釋，當初是向人力公司丟履歷，「如果要離職，一定要前三天先告知，然後要回派遣公司寫離職單」，而過去有員工嫌麻煩，也懶得多跑一趟，因此公司才會要求面試者先填妥離職單，「讓大家作業方便而已！」

儘管理由看似很正當，但畢竟友人是第一次碰到，就怕恐對自己不利，對此，原PO好奇詢問大家意見，「這樣還要去上班嗎？」

▲網友懷疑，職缺流動率太高！（圖／翻攝爆系知識家）



文章曝光後，底下網友急勸「建議不要，這樣公司隨時都能資遣員工，還免付資遣費，除非面試當天有錄影存證」、「非但不要，且直接檢舉」、「小心自己的銀行帳戶安全」、「到時候做白工還惹一身腥，無法預計的損害」、「這別寫，對你沒好處，這公司也別去了」、「某方面是個不錯的方法？但上班就不要太認真了，一定是流動率太高」、「這是公司想隨時汰換員工不給保證的吧，公司想辭退就辭退，因為你離職單早已寫好」。