撐到9月等BNT？鄉民一面倒「先登記AZ」：別忘了前面有上百萬學生

▲現在18歲以上可登記AZ或莫德納。（示意圖／嘉義縣政府提供）



記者黃可昀／綜合報導

今天（13）開放18歲以上「疫苗接種」意願登記，平台上有AZ與莫德納疫苗可選擇，有網友好奇，大家比較偏向哪種疫苗呢，還是乾脆不上網登記，撐到9月看有沒有機會打到BNT？

原PO在PTT表示，現在預約平台上只有AZ或莫德納2種選擇，沒意見的人也可以交由政府隨機分配，不過郭台銘買的1000萬劑BNT疫苗可能9月會到貨，「有人選擇不上網登記，撐著到九月看有沒有開放BNT的嗎？」

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▲多數人不等BNT，先登記AZ與莫德納。（圖／翻攝自PTT）



多數網友指出，BNT來台已經9月10月，而且只開放12歲到18歲施打，其他人得等這一類打完，有剩才有機會打到，相對現在就預約得到的AZ、莫德納，能施打到BNT的機率更低，「你慢慢等，我先打AZ」、「會等到高端齁」、「別忘了BNT有上百萬學生排在你前面…願意等到年底的話是可以拉= =」、「BNT約10月到，10月後學生先開打，一般年輕人最快也要到11月打第一劑吧，第二劑明年」、「先登記，可以取消跟修改」、「我相信之後可以混打，先尻第一劑。」

也有部分網友堅持等到9月再排BNT，「只等郭董買的BNT」、「等BNT+1」、「現在登記莫德納，等到時大概BNT也來了」、「大家趕快上網登記，AZ或莫德納給它打下去，我等BNT。」