劉德華錄影片祝福《失孤》原型郭剛堂找到兒子：佩服你的堅持

記者魏有德／綜合報導

劉德華主演的電影《失孤》角色原型郭剛堂11日對外宣布，找到離散24年的兒子。對此，劉德華也親自錄製一段影片獻上祝福，劉德華表示，對於郭剛堂找到兒子感到非常開心且振奮，「首先透過鏡頭跟郭大哥說，佩服你的堅持，也還要跟公安機關多年的努力致敬。」

▲劉德華拍影片祝福《失孤》角色原型郭剛堂找回失蹤24年的兒子。（圖／翻攝新華網微博）

劉德華於2015年上映的電影《失孤》中，扮演一名苦尋失蹤兒的農民，劇情描述他爲尋找走失的兒子，歷經14年的尋子之路，過程讓無數觀眾感動。令人振奮的是，故事主角原型的郭剛堂，經過24年的持續尋找，在大陸公安機關的協助下，與兒子郭新振DNA比對成功，確定家人重逢團圓。

▲劉德華在電影《失孤》中飾演尋找失蹤兒的父親。（圖／翻攝新華網）

這起事件曝光後也讓劉德華感到開心，特別錄製一段影片獻給郭剛堂。劉德華在影片中提到，「因為一部電影《失孤》，我認識了郭大哥（郭剛堂），今天我感到非常開心也非常振奮，因為郭大哥被拐24年的兒子，在公安機關的努力下，終於跟家人團圓。」

劉德華表示，「首先通過鏡頭希望跟郭大哥說，我佩服你的堅持，也還要跟公安機關多年的努力致敬，在此呼籲所有的朋友跟我一起支持反拐工作，盼望更多的離散家庭，能夠早日實現團圓。」