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預言即使0確診「7／26也不會開放餐廳內用！」　醫師曝1原因

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

▲地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，基本上都維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《沈政男提「牙齒掉光」理論　曝確診清零可能性：全台都一樣》，名醫沈政男12日再度發文談疫情，認為新北市雖然連續2日快篩陽性率是0，新增確診也在10左右徘徊，還有台北市的防疫也做得越來越好，但看起來，各縣市7月26日仍不會開放餐廳內用，「因為即使出現0確診，也達不到14天，大家也是不會放心。」

沈醫師發文，一開始談到台中新增的計程車司機，雖然從6月後幾乎就找不到感染源，但看發病趨勢圖會發現，本來在北屯與潭子群聚以後，6月每日新增案例只剩1、2人，「那位司機住在太平，這就不免讓人想到了前陣子的東區十甲旺市場攤販夫妻案例，而再往前是自由小火鍋的群聚，都有地理相近性。」

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他就表示，自由小火鍋群聚等於是另一波感染小高峰，把確診人數拉高了一下，「因此，可以懷疑最近每隔幾天爆出的零星案例，或許是自由小火鍋群聚的餘震。」以地緣來說，大坑、潭子、東區、太平，大概就在方圓幾公里內，相差沒有很遠。

▲▼7/13微解封政策方向已定，餐飲業有限度開放內用，但新北市長侯友宜表示將不配合中央政策，新北市境內餐飲業依然不能內用。家樂福新店店表示，的確有規劃美食街解封，但新北政策下來也只能暫時打住，美食街依舊封鎖不開放內用。（圖／記者湯興漢攝）

▲目前美食街依舊封鎖，不開放內用。（圖／記者湯興漢攝）

至於為何講到台中，是因為沈政男推測，「現在看起來，7月26日也是不會開放餐廳內用了，至少台中一定不會」，原因就是擔心疫情再起。沈醫師接著說，新北市已經連續2天快篩陽性率是0，新增案例也在10左右徘徊，接下來甚至就往個位數邁進。

至於台北市已經開始列出了感染源不明比例，防疫做得越來越好，外加台北市長柯文哲依然很在意家戶感染，「能不能撲滅現存的極少數感染黑數？中南部就是最好的例子。現在的台北就是六月上旬的中南部，每日新增降到個位數，接下來就會出現零確診。」所以除了台中，沈政男直呼「雙北也不會（開放內用），因為即使出現0確診，也達不到14天，大家也是不會放心。」

最後他還點名屏東，「屏東delta群聚已經告一段落了，相當不簡單。全世界能擋下delta病毒，除了中國大陸就是台灣。為什麼台灣可以？」並說自己從去年開始，就一直拜託大家思考這個問題，藉此來發現台灣的獨特性。

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