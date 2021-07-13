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三寶闖紅燈失敗「棄車逃跑」！反遭離奇撞飛　網讚魔性重播：療癒

記者柯沛辰／綜合報導

有網友在臉書貼出監視器畫面，從中可見一名機車騎士違規闖紅燈，但騎到路中央，見左側一輛白色轎車駛來，嚇得趕緊棄車逃逸。不料白色驕車也想閃避，立刻向右偏移，正巧撞上往後逃跑的騎士。影片曝光後，立刻在臉書瘋傳，引發廣大網友熱議。

事實上，這起車禍發生在2017年，地點位在新北市三峽。當時梁姓男子開車從介壽路一段要往二段方向，不料行經佳興路口時，看到右邊加油站待轉區有一名騎士突然駛出，嚇得他從內線車道向右閃避，怎料對方也跳車往同方向跑，最後他閃避不及撞上。

▲三峽發生一起離奇車禍，機車騎士棄車逃亡，卻被轎車撞飛。（圖／翻攝自梁詠智 YouTube）

▲機車騎士棄車逃跑，反被轎車撞飛。（圖／翻攝自梁先生YouTube）

梁姓駕駛透露，當時他是綠燈直行，機車騎士是紅燈衝出來，他真的嚇到，馬上下車察看對方傷勢，並協助將人送醫救治。他說，車上行車紀錄器剛好壞掉，所幸路邊監視器有拍下過程，雙方也選擇和解。

如今有網友重新回顧這起車禍，不禁笑說「是福不是禍，是禍躲不過？白轎車好衰！」許多人也紛紛留言，「為什麼嘴角一直失守...一直重播」、「自動追人模式啟動了XD」、「這算碰瓷嗎」、「本來可以完美閃過，誰知道又被將軍了」、「史上最衰駕駛」、「三寶：怎麼可以讓你躲過？來，撞我！」

還有人佩服，「其實白車開車反應超快，如果機車沒動就閃過了，厲害」、「怎麼那麼好心還要過去扶起他」、「怎麼那麼好心還要過去扶起他」、「閃得好快」掀起熱議。

▼白色轎車前玻璃碎裂。（資料照／梁先生授權提供，下同。）

▲三峽發生一起離奇車禍，機車騎士棄車逃亡，卻被轎車撞飛。（圖／梁詠智授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲三峽發生一起離奇車禍，機車騎士棄車逃亡，卻被轎車撞飛。（圖／梁詠智授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權。）

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