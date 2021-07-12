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「民進黨支持度已止跌」　綠營：藍白陣營陷入拉距互有領先

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文主持中常會。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文主持中常會。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

台灣民意基金會12日發布最新民調，有28.2％台灣民眾認同民進黨、18.9％認同國民黨，民進黨認同者3個月內流失15％。對此，綠營人士分析，其實民進黨支持度在5、6月變動不大，近日也已止跌，而國民黨、民眾黨則是陷入拉鋸，互有領先趨勢。

台灣民意基金會今天公布的政黨認同民調，和六月公布的政黨支持度是同一份民調。對此，綠營黨政人士表示，6月時，是疫情尚未趨緩、疫苗也還沒大量到貨，但從政黨支持度或政黨認同度來看，執政黨雖受影響，但基本盤仍然穩固。

綠營熟悉民調人士分析，近期不同的民調都顯示，柯文哲帶領的民眾黨，有效吸引對疫情不滿的藍營支持者，呈現白激增、藍減少的情形。他認為，這反映了國民黨的支持者對國民黨的不滿，如：國民黨的疫苗乞丐說，組特權打疫苗的AZ戰隊等。

綠營黨政人士則認為，國民黨面對藍營支持者流失，最焦慮的應該是新北市長侯友宜；特別的是，連國民黨聲量最高的市議員羅智強等人，都被解讀成台北市長柯文哲的側翼，「順文哲」成為近期藍營公職上政論節目時的集體印象。

他表示，柯文哲在防疫初期，靠著醫師光環、砲打中央，換得聲量與支持；不過，隨著近期的防疫表現，加上好心肝爭議，讓他出現開高走低的趨勢。

根據民進黨內部民調則顯示，在美、日、自購的疫苗相繼到貨，確診人數持續下降，其實民進黨的支持度已止跌，國民黨和民眾黨則是拉距，互有領先。

黨政人士認為，如果7月底的防疫能順利逐步降級，疫苗覆蓋率提高，民眾會感受到執政黨在防疫上的成果，這也會有助於支持度的表現。

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