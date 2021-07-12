竹科確診男是台積電員工！曾搭客運回台北　公司匡列200人PCR皆為陰

▲台積電。（圖／路透）

記者陳韻如／ 新竹報導

國內12日新增23例本土個案，其中新竹市新增1例。對此，新竹市長林智堅下午召開疫情說明記者會表示，該個案為竹科從業人員，週末會搭乘客運回到台北市，因此也呼籲搭乘同班客運的乘客共26名，請立即主動與新竹市府聯繫。不過，有消息傳出，該個案為台積電員工，且台積電已有3人確診。稍早，台積電也發出聲明坦承此事，並已匡列密切接觸者200人，而初步採檢結果皆為陰性。

林智堅表示，個案15355為30多歲男性，是竹科的從業人員，公司位在新竹縣，平時居住在新竹市的宿舍，週五下班後，便會搭乘客運回到台北市，而其10日出現發燒等症狀後便到醫院就醫採檢確診，目前收治在北市的醫院中。

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此消息曝光之後，就有傳言表示，該個案就是台積電員工，且台積電目前已有3人確診。對此，台積電也出面坦承表示，今日新增3名員工確診新冠肺炎，而針對3名確診個案，目前已經匡列密切接觸者數百人進行PCR檢測、居家隔離。已有200人初步篩檢結果出爐，其結果均為陰性反應。另外，台積電也將在一周內對員工進行多次檢測，以此確保人員健康並視情況提供必要協助。

此外，上述匡列接觸者的PCR篩檢作業，預計將在近2日內全數完成，而台積電也指出，公司已經針對員工活動的場域進行加強消毒，此事不會影響營運，相關細節將以政府公開資訊為主。至於辦公模式，台積電則表示，公司將持續依規劃執行分組分流及居家辦公，除了加強防疫措施以外，同時將持續密切關注疫情發展，並以滾動式更新相關應變措施。