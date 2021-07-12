台博館、國美館13日起微解封　預約開放時段「以2小時為單位」

▲台博館7月13日微解封，即日起開放預約參觀。（圖／文化部提供，下同）



記者許展溢／台北報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布「三級警戒適度鬆綁」標準，國立台灣博物館指出，將於明（13日）起，在能確保參觀者和與公眾互動的工作人員安全原則下對外開放，以「預約參觀、人流管控」低度活動方式進行營運，民眾即日起可上台博館官網登記，每次只會開放兩週時段提供預約。



台博館表示，台博館本館、古生物館、鐵道部園區13日起重新開館，為配合防疫作業，將採入館預約制，民眾即日起可上台博官網登記時段，每次開放兩週時段提供預約，最晚需於來館前一日完成預約。目前開放時間為每週二至週日10:00-12:00、12:30-14:30、15:00-17:00三個時段，每個時段以2小時為單位，每場次結束後進行清場及消毒。為避免群聚，實體活動及團體預約仍維持暫停。



台博館指出，重新開館後，將以「同一時段容留人數本館及古生物館共100人、鐵道部園區100人、參觀者維持1.5公尺社交距離」的原則控制人流，採單一出入口與單向參觀動線。其他例行規範也將完整落實，如民眾入館需消毒、QRCODE掃描實聯制、體溫量測、戴口罩、人流管制、動線引導等。館內餐廳、賣店、兒童展廳暫不開放，穿戴式、互動式、觸控式之展示設施暫停使用，同時暫停現金購票，建議民眾使用悠遊卡、信用卡、台灣Pay購票服務，參觀前先至台博官網參閱開放場域及設施資訊。

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此外，台博館也提醒疫情期間部分民眾票務權益受損部分，凡購買台博館四館聯票或持有之教育參觀券使用期限為110年5月11日至7月26日之票券，可延長使用至110年8月26日，其中四館聯票若沒有入館紀錄，可於110年8月26日前開館日辦理退票。110年5月14日以前購買且尚在使用期限內之會員卡，將延長使用期限73天。

▲台博館表示，將以「預約參觀、人流管控」低度活動方式進行營運。

國美館一樣13日起，開放民眾線上及電話預約參觀，最高容留人數不超過100人，餐飲空間（春水堂、古典玫瑰園）暫不開放。資料中心、互動體驗空間（含兒童空間）及各項穿戴式、互動式裝置（AR、VR 裝置等）皆暫停開放使用。歡迎民眾自即日起，以電話或網路方式預約，入館時請依現場動線指引參觀。

國美館說明，目前開放入館方式為提前預約登記制，並實施分時分流方式入館，預約開放時段以2小時為單位，09：00-11：00、11：00-13：00、13：00-15：00及15：00-17：00，共四個時段。民眾可至預約網址，或撥打預約專線04-23723552轉635，預約擬參觀之時段。