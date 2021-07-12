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疫苗萬磁王成爆紅迷因！老司機實測「結局超地獄」　網：整個壞掉

▲▼莫德納疫苗注射後 大多數人手臂可以吸住鐵器。（圖／記者屠惠剛攝）

▲老司機實測發現，根本黏不起來。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

近兩天「疫苗萬磁王」引爆網上熱論，許多人爭相實測，驚呆發現成功了，但也有老司機失敗後不死心，祭出「膠帶」嘲諷一波。另外，皮膚科醫師、生物老師紛紛為此作出解釋，更直言「常理是不太可能的！」

繼大馬傳出有民眾接種疫苗後，手臂竟產生磁力，可吸附鐵製湯匙、刀叉；高雄、新北汐止等地，也有人變成「萬磁王」。就有打完疫苗的網友好奇進行實測，發現根本吸不住任何東西，於是在手臂貼上膠帶，並黏住家中餐具，想對此吐槽一波。

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另外，不少名醫也相繼實驗，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學就在臉書發文，分享與妻子的爆笑對話，當時他將金屬湯匙放在手臂上，雀躍地叫老婆來看，結果對方立刻翻白眼，直呼「你有事嗎？湯匙根本就在往下滑吧！」

▲▼莫德納疫苗注射後 大多數人手臂可以吸住鐵器。（圖／記者屠惠剛攝）

而網友則不禁笑回，「會不會大家都變鋼鐵人或生化人」、「我比較想要打完變成美國隊長」、「真棒，可是我比較想要被蜘蛛咬說」、「該洗澡了啦」、「我昨天一試...手機也能吸，還沒打疫苗，是油太多黏著，塗爽身粉就掉了」。

對於「萬磁王」現象，補教生物科老師楊過直言，雖然很有趣，但理論上不太可能，因要能吸引物質，最基本要有磁性分子，疫苗都是蛋白質「不含磁性物質」，因此不太會有此現象；至於最大的可能是，注射疫苗之後腫脹，改變皮下組織分泌物或型態，讓表皮變粗糙或比較有黏性。

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