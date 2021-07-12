「警專姐」批這6人遭刪文　趙少康：蔡政府髒手伸入社群媒體

▲警專女同學用PPT做圖整理出民進黨疫情以來的誇張言行。（圖／翻攝自Facebook／低卡要不要管管網軍）

政治中心／綜合報導

網友「警專姐」整理出民進黨疫情以來爭議言行，並上傳到Dcard，但文章卻遭檢舉下架，連發文帳號都遭停權，論壇管理單位回覆「當事人覺得妨礙名譽，故審議後刪除」。 對此，資深媒體人趙少康指出，該文章提到6位可受公評的公眾人物，「蔡政府再度將髒手伸入社群媒體」。

Dcard網友「警專姐」整理蔡政府防疫期間的爭議事件並上網公開，沒幾天，文章竟被Dcard論壇強制下架 ，甚至連發文的帳號都被停權，面對網友群起反彈，論壇管理單位僅回覆「當事人覺得妨礙名譽，故審議後刪除。」

趙少康指出，這篇文章提到的當事人就是總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中、基隆市長林右昌、民進黨發言人顏若芳、衛福部次長石崇良，都是可受公評的公眾人物，相關說法只證明蔡政府再度將髒手伸入社群媒體。

趙少康抨擊，蔡政府透過各種標案與預算養網軍已經不是秘密，長期在網路論壇 PTT帶風向打擊異己，甚至多次被抓包發文自導自演。現在更是完全不演了，直接將政治髒手伸入Dcard，施壓管理員刪除特定文章及帳號，消滅反對聲量，粗暴進行言論審查。

趙少康說，不只如此，蔡政府只要施政不力遭民意反彈，第一時間定是下令查假訊息，接著就會有人被警方「查水表」或開罰，在社會營造箝制言論的恐怖氣氛，就是要徹底杜絕反對聲音；可笑的是，最會散布假消息的不是別人，就是民進黨自己，透過中央廚房產製梗圖，斷章取義或提供錯誤資訊讓側翼大量轉發，誤導民眾視聽。

▲Dcard官方回應。（圖／翻攝自Dcard）

▼警專女同學用PPT做圖整理出民進黨疫情以來的誇張言行。（圖／翻攝自Facebook／低卡要不要管管網軍）