深夜闖屋硬來！獨居女遭逼「拿沙拉油抹身」崩潰哭求：放開我

▲王男被依法判13年徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫123RF）

記者林昱萱／花蓮報導

一名王姓男子日前闖進女子「小桃」（化名）的家中，想要竊取財物，但他見到屋內僅有小桃一人後，竟然就心生歹意，不僅威脅對方交出錢財，還藉機性侵對方，而過程中由於王男用強，讓小桃痛不欲生又擔心自己性命不保，因此情急之下用沙拉油塗抹下體。對此，一、二審法官審理後，均認為王男行徑誇張，依法判其13年徒刑。

判決指出，王男因為缺錢花用，隨意闖進一間住宅想要行竊，而他看見小桃獨自一人在房內休息，竟然就上前摀住小桃嘴巴、將人壓制於床上，以棉被蓋住她頭部，命令其不得喊叫，並向其索取2千元現金。王男誇張地行徑讓小桃嚇壞了，連連要對方鬆手、並表明自己身上真的沒有錢財。未料，王男竟然當場恫嚇：「妳沒有錢就要讓我爽。」

小桃回憶當時經過，事發當下就看到一名陌生男子走進屋內，本來自己打算開燈，卻遭到對方先一步制止，之後就被強行壓制在床上，還被用枕頭蓋住頭部。小桃證稱，「他跟我要2千元的現金，我說我身上只有零錢，他就去尋找我的皮包，但那時我的皮包已經不見了，接著他就說如果我沒有錢，就要讓他爽。」

王男尋找錢財未果後，竟對小桃伸出狼爪，強行脫去對方的衣物，親吻其臉頰、胸部，過程中小桃不斷掙扎，但又擔心王男對自己痛下殺手，忍辱到廚房拿了沙拉油塗抹，而更誇張的是，王男在逞慾完成後，還逼迫對方跟他一起到浴室洗澡，接著就盜走對方的背包、提款卡、現金、身分證等物。

對此，花蓮地院審理時認為，王男誇張的行徑已經造成小桃身心之傷害，讓對方迄今無法好好睡覺、每天以淚洗面，且迄今沒有取得對方原諒，所造成之犯罪結果亦屬嚴重，審酌其家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀後，依犯強盜強制性交罪，判處他13年徒刑，而王男不服判刑，向法院提出上訴，案經上訴到花蓮高分院後，高分院法官駁回其上訴。