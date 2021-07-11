快訊／台灣本島轉彎「全禁止餐飲內用」　陳時中下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

三級警戒延長到7月26日，指揮中心宣布7月13日起微解封，開放餐飲業有條件內用，不過，全台各縣市在宣布跟進數日後，紛紛「轉彎」要求只能外帶，目前全台只剩下澎湖、金門、馬祖開放內用，本島全數維持原規定，是否代表餐飲管理指引太嚴格？或者地方政府有其他顧慮？陳時中下午2時有望說明。

截至10日中午止，本島只剩下彰化、南投、台南、屏東、花蓮、台東6縣市開放餐飲內用，但繼屏東縣在指揮中心記者會前開出第一槍後，台南、彰化、南投、台東等也陸續宣布不跟進內用，被網友視為最後希望的花蓮，也於晚間9時宣布基於防疫優先之整體一致性，7月26日前餐飲業販售仍維持外帶，全面禁止內用。

食藥署日前為了微解封訂定「餐飲業防疫管理措施」，規定內用需有隔板、梅花座或者維持1.5公尺社交距離，人員也須造冊，盡量避免吃合菜，如果是自助餐要由專人分菜，若餐飲場所出現確診者，就須停業3天清消，剩下11天只能提供外帶，但指引訂出後，目前只剩3縣市需遵守。

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指揮官陳時中昨日被問及指引訂定後，各縣市卻不跟進一事時表，地方政府可以依據需要或疫情自訂規定，開放內用或維持外帶，指揮中心都沒有意見。

昨日指揮中心宣佈環南市場前進指揮所解編，目前仍在執行中專案僅剩「華廚專案」，昨日又新增指標個案（案15221）一職場接觸者家人染疫，目前全案累積6人確診，分別為指標個案3名同住家人，以及一名職場接觸者與其家人。匡列個案中還有26人待檢驗，染疫人數是否擴大？指揮中心下午有望一併說明。