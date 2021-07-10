月薪3萬2…小資女堅持「神奇理財法」三年存60萬！網跪了：厲害

▲一名小資女月薪3萬2，卻靠著「六個罐子理財法」3年存進60萬。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

很多年輕人月薪不到3萬元，生活費、帳單扣一扣，總是存不到錢，不過卻有一名網友在Dcard發文表示，自己月薪只有3萬2，但她靠著「六個罐子理財法」，在短短3年就存了60萬元，並指出「為自己設定目標」的重要性，引發討論。不少網友也紛紛讚嘆「真的很厲害了耶！」

一名網友在社群平台《Dcard》上以「儲蓄三年存了60萬」為題發文分享，她在大學畢業後，就開始實踐「六個罐子理財法」，每個月將3萬2的收入存進6個不同用途的帳戶，在3年間就存到了60萬元，「首先，財務自由帳戶佔25%，我把這個帳戶當作股票投資，以本金來說，分別投入8萬、10萬、10萬，目前的股票金額有31萬左右。」

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第二個帳戶則是「長期儲蓄帳戶」，佔10％。原PO表示，她將這個帳號當作定期存款，她原本有考慮買儲蓄型保險，但因為不想被綁定也怕自己臨時有資金的需求，所以選擇股票的定期定額，「直接存好一年的錢放到銀行，讓它自行扣款、自行交易，每月我的設定是4,000，目前定期定額的錢有16萬左右。」

第三為旅遊、娛樂消費的「休閒娛樂帳戶」，佔10％。原PO直言，「這個帳戶真的非常有必要！」因為跟朋友出去玩或是出國旅行的帳戶，事先存好就不用在未來有規劃旅遊時省吃儉用死命存錢，而她每月的設定是4,000元。從原PO秀出的帳戶餘額顯示，目前約有10萬元的存款。

▲原PO透露，事先存好休閒娛樂基金，就不用在未來有規劃旅遊時省吃儉用死命存錢。（示意圖／123RF）

第四為「教育學習帳戶」，佔5％。原PO坦言，一開始覺得這個帳戶很沒必要，但後來還是強迫自己每個月要買入一本書，不知不覺變成了一個習慣，然後也很享受沉浸在安靜閱讀的時刻，「這個帳戶我與生活開銷放一起，每個月的消費大約500而已。」

第五為捐助、孝親費的「贈與貢獻帳戶」，佔5％。原PO確信「施比受更有福」，所以都會不定期捐款到徐文良（徐園長互生園），另外，這個帳戶可以當作孝親費的資金，有時候過年需要包給父母的紅包或是每月給父母的孝親費用，「平均一個月約1,000相較來說就不會覺得負擔那麼大，不過有時候爸媽不收。」

▲原PO將過年給父母的紅包分成12個月的孝親費，以減輕負擔。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第六則是所有日常生活開銷的「生活開銷帳戶」，佔45％。原PO透露，這個部分真的很難做到不超過，不過她很嚴厲控制所有開銷在1萬5,000元以內，也因為她是住家裡，所以沒有房租問題，哥哥分攤的家裡開銷約4000元；每月伙食費控制在4,000元以內；保險費平均每月5,000元，「扣完以上的開銷後，僅存的2,000就是我的加油費、醫療支出、購物金等等。」

原PO強調，每個人的收入與支出都不同，還是要依自己的狀況調整，另外，「為自己設定目標」非常重要，「即便進步的很緩慢，但至少有一個目標才會有動力實踐，等真正實踐之後就會非常有成就感，爾後也會覺得習以為常，漸漸地就養成了習慣，認真努力的人，生活都會有感反饋給你的，差別在於大小而已。」

文章曝光後，許多網友紛紛留言，「每個月這樣的收入，可以存到這麼多，真的很厲害了耶！我要多學學」、「厲害，我都月光」、「這個真的厲害了，我都沒這個自制力存固定金額」、「我也是月薪30k花了三年存70萬，六個罐子真的很好用」、「覺得妳很棒～有投資之後會存更快」、「推！原po好勵志，想跟你看齊」、「太厲害了！學到一課！」

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