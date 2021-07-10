撞見媽媽激戰叔叔！6歲童失蹤3年…重啟調查揭「早被焚屍丟水溝」

▲ 男童遭親生母親及叔叔聯手殺害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度2018年發生一起6歲男童失蹤事件，遲遲未能破案，警方近來重新展開調查，竟發現男童早在3年前就被親生母親與叔叔聯手殺害，只因目睹二人亂倫現場，遭活活勒死後焚屍並丟棄水溝，案情曝光後震驚社會。

《新德里電視台》4日報導，這起事件發生於古加拉特邦亞美達巴德，男童哈爾迪可（Hardik）的母親喬許娜本（Joshnaben Koli）2018年9月28日報警，宣稱兒子去附近商店買巧克力後失蹤。警方2天後將其定調為綁架案件，經過近3年仍未尋得哈爾迪可。

古加拉特邦警方近來致力終結未決兒童失蹤案，因此成立專門小組，重新偵辦此案，盤問喬許娜本與男童叔叔拉梅什（Ramesh Koli）的過程中，發現二人說法有出入，進一步調查後確認，原來二人發生關係時被哈爾迪可撞見，擔心他會說溜嘴，便決定將他殺害。

喬許娜本先是將兒子帶到村子裡的偏僻處，拉梅什隨後跟上，動手將他勒死，喬許娜本則負責摀住兒子口部。確認哈爾迪可死亡後，他們在附近的灌木叢中焚燒屍體並埋葬。犯案後拉梅什若無其事地出門上班，喬許娜本則返家。隔天拉梅什又回到案發現場，將屍骨從土中挖出，丟進附近水溝。

警方說明，喬許娜本與拉梅什已於2日被捕，被控謀殺、湮滅證據及共謀犯罪，現正持續深入調查。

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