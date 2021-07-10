多人接種後驚現超能力！網瘋傳「手臂吸金照」　醫傻眼：無法解釋

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞已實施封鎖措施超過1年，感染新冠肺炎的人數卻不減反增，政府只好積極推行疫苗接種措施，以疫苗覆蓋率對抗病毒。不料，最近卻有不少民眾反映，他們在接種疫苗後竟出現「超能力」，注射了疫苗的手臂居然有了磁力，可以吸附湯匙、叉子等物，讓人嘖嘖稱奇。

▲馬來西亞多人驚爆接種疫苗後手臂出現磁力，下同。（圖／翻攝自Facebook／砂州眼 Sarawak Eye）

綜合當地媒體報導，隨著越來越多人已接種疫苗，「疫苗副作用」就成了馬來西亞民眾最近的熱門話題，不過最近卻有不少網友發現，他們在注射疫苗後，居然變得像漫威漫畫中的「萬磁王」（Magneto）一樣，手臂開始出現磁力，可以讓湯匙、盤子等金屬物體吸附在身上，即使用力揮動手臂，或是走路，都不會掉落。

於是，許多網友便開始跟風，將金屬製成的硬幣、鑰匙、剪刀、指甲剪等小樣的金屬物品放置在手臂上，做起了這個有趣的實驗，並將他們的照片上傳到網路。有網友發現，這樣的現象並不只是出現在剛接種的民眾身上，有些民眾在接種了1、2個星期後，手臂的磁力依然存在，不過並不是所有民眾都能成功擁有磁力。

馬來西亞目前接種的疫苗分別有輝瑞、AZ和中國的科興疫苗，不過民眾尚未找到規律，顯示施打什麼樣的疫苗才會產生類似效果。不過施打疫苗後，身體出現「磁力產生」的副作用，並不只是發生在馬來西亞，印度也有一個名叫索納（Arvind Sonar）的男子，在接種了印度的Covishield疫苗後，也擁有類似「超能力」。

儘管醫界對於民眾在施打疫苗後，身體產生磁力的現象感到十分驚訝，但醫生暫時還不清楚造成這種現象的原因，或是「身體出現磁力」是否會帶來反效果或造成疫苗效果減弱。然而不少醫生認為，民眾接種後突然擁有「超能力」的有趣現象，沖淡了民眾對疫苗副作用的擔憂，不失為一件好事。

事實查核中心MyGoPen之前曾公佈，輝瑞、莫德納、嬌生和AZ疫苗都不含有能讓人體吸住金屬物品的金屬物質，且新冠疫苗的成分不會讓人體產生磁力。也有專家指出，即使新冠疫苗含有金屬，其金屬含量也不足以讓人體產生磁性，因此民眾並不需要過於擔心。

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