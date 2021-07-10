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19歲辣妹沒脫褲直接尿　媽嚇傻以為中邪！真相更傻眼

▲▼女人,女性,喝醉,撿屍,睡覺,酒醉,辣妹。（圖／示意圖／pixabay）

▲小芳出現神智不清行為，媽媽以為中邪結果是吸毒。（圖／示意圖／pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

桃園19歲辣妹小芳（化名）2017年8月某日深夜出門，玩到中午騎機車回家，但下車連腳架都沒架好就放手，機車倒地後走進廁所沒脫褲直接尿尿，媽媽看見還以為中邪，沒想到她先前被2名男子約去摩鐵吸毒，更被其中一人性侵。

根據判決書內容，小芳指出，她在摩鐵食用咖啡包後，感覺天旋地轉像在作夢，只記得當時被林男壓在身上性交，在浴缸任由對方沖洗身體，也記得之後讓機車倒地、沒脫褲子尿尿，媽媽見狀後大叫，父親再帶她到醫院的片段。

林男則表示，他透過交友軟體認識小芳，當天見面聊天約1小時後就發生性行為，咖啡包也是小芳自己願意食用，更不是他提供的。林男另指出，小芳事後還傳訊息說「你是想要我當你女朋友是嗎」、「我也想抱你」等，如果被性侵應不會出現這種反應。

當時也在摩鐵房內的陳男表示，小芳和林男先看片再聊天，然後在床上發生性行為，看起來互動很自然，林男之後叫小芳去洗澡她也走進去浴室，不過小芳在食用咖啡包後，確實看似意識不清，出現鬼叫等亢奮行為。

法官認為，小芳食用毒品後神智不清，林男藉機發生性行為，就算事後小芳傳送釋出善意的訊息，也不影響林男性侵的事實，依乘機性交罪判林男3年2月徒刑，可上訴。

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