女議員宣傳照「修圖變美女」　當選大頭照曝光！網傻眼：靠PS當選

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▲（合成圖／山加朱美官網、推特）

圖、文／CTWANT

日本東京都議會7月4日進行議員選舉，練馬區女議員山加朱美引發網友熱烈討論，但原因卻不是因為爆冷或她的政策，而是因為「修圖修太大」！她選前的宣傳廣告修成大和美女，但實在和本人差太多，甚至被譏諷是靠PS當選的。

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山加朱美隸屬的自民黨在選舉中取得127席中的33席，順利勝出，她是前東京都監查委員長，這次以得票率7.8％當選，是第五次出任。不過，當選消息搭配著她的大頭照一起公布，卻讓網友看了相當傻眼，完全認不出來她就是宣傳照中的同一位山加朱美。

（圖／cult_and_fraud推特）

從山加朱美的個人官網中可見，她有一頭茂密的黑髮、瘦長的鵝蛋臉，皮膚光滑亮白，不僅沒有皺紋，就連法令紋都只有淡淡的兩條，頗有大和美女的風采。但是，當選大頭照中的她眼袋和雙眼都下垂、瀏海凌亂，皮膚也和宣傳照有極大差別，相當符合她67歲的年紀。

（圖／推特）

許多網友認為山加朱美P圖太超過，甚至有人笑稱她是靠PS才當選、涉嫌不實選舉，還有人譏諷她修圖修到比酒店小姐還要誇張，不可能有人認得出來是同一人。

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