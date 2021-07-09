快訊／嘉義縣市急轉彎共同宣布：餐廳禁止內用！

▲嘉義縣市政府共同宣布，餐廳只能一律外帶，禁止內用。（示意圖／記者李毓康攝）

記者翁伊森／嘉義報導

指揮中心8日宣布三級警戒延長至7/26，並公布7/13起部份行業可有條件為解封。不過，針對餐飲業是否開放內用，各縣市作法大不相同。稍早，嘉義縣政府與嘉義市政府共同宣布，兩個縣市的餐廳一律外帶，禁止內用。

縣府表示，有關餐廳是否開放內用，基於嘉義縣市共同生活圈及防疫區域聯防角度，嘉義縣政府於下午與嘉義市政府共商討一致的作法，最後決議餐廳一律外帶，禁止內用。