民怨急難紓困過審核「錢沒影」　衛福部公布撥款進度

▲民怨急難紓困6月底過審核「錢沒影」，衛福部回應了。（圖／ETtoday資料照）

記者嚴云岑／台北報導

三級警戒衝擊生計，衛福部6/3公布「擴大急難紓困實施計畫」，符合資格者直接撥發1至3萬元，但有民眾抱怨，6月底就通過審核，至今卻未有款項入帳，期盼政府儘速撥款。衛福部社工司表示，的確還有一些案子在審查中，截至7月8日止，舊案核定37.7萬件、新案核定35萬件，其中新案有2萬多件剛完成造冊，最快下週才會入帳。

社工司副司長蘇昭如表示，急難紓困線上申請到6/30，郵寄則放寬到7/1，線上加郵寄合計收到103萬件申請，目前受理案件中，有近50萬件為郵寄，近2成重複申請，衛福部仍在積極審核中，一旦申請通過，多會在7至10天內完成撥款。

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截至7月8日為止，急難紓困共核定舊案37.7萬件，累積發放54.7億。今年新申請的103萬件中，也有67萬件完成審查，其中35萬件已通過審核。

今（9）日侍衛福部新案第四次撥款，累計33多萬人收到款項，撥款金額約75億；另有2萬多人剛完成造冊，預計會在下週一（7/13）撥放。

蘇昭提到，急難紓困金撥款頻率為每週一至二次不等，累積發放金額逾130億元。郵寄資料需要人工輸入，若又重複申請，可能因此造成延宕。衛福部會盡快審核，希望能儘早將款項發放到需要的人手上。