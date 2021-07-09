LIVE／新北餐飲不開放內用　侯友宜最新說明

政治中心／新北報導

指揮中心宣布713起針對部分場所可有條件開放「微解封」，但仍尊重各地方政府決定是否施行。新北市長侯友宜9日稍早受訪表示「不開放餐廳內用」；而今日新北市新增11例確診個案，有關最新的防疫作為，侯友宜於下午3點召開記者會對外說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

侯友宜表示，中央公布的指引，經過市府團隊實際討論，很多地方業者和管理單位都很難做到，三期警戒期間，新北市餐飲業仍不開放內用、一律採外帶。

不過對於地方政府不進行「微解封」被指為「逆時中」，指揮官陳時中稍早於記者會表示，鬆綁的部分，依各地方政府需要做判斷，沒有所謂同調不同調，大家都可以在三級範圍區域內做彈性運用，做滾動式調整。

指揮中心表示，今日新增之32例本土病例(其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，個案分布以臺北市19例最多，其次為新北市11例、桃園市2例；其中14例為已知感染源、1例關聯不明、17例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲侯友宜召開防疫應變會議。（圖／新北市政府提供）

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