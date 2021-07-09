713微解封懶人包！5縣市「逆時中禁內用」　台北市今宣布

▲餐廳微解封開放有條件內用。（圖／記者林敬旻攝）



記者林冠吟、黃翊婷／整理報導

中央疫情指揮中心8日宣布三級警戒再延長至26日，但也同意在一定範圍內進行微解封。對此《ETtoday新聞雲》整理各縣市7月13日起微解封辦法與措施，讓讀者一次看懂，不過，疫情最嚴重的雙北市仍未公布相關規範。

基隆市：

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1.針對風景區有條件開放，對各風景區降載，降低民眾進入數量，封閉型景點容留量降載為4成，下午4點過後禁止進入園區，禁止水域活動。例如民眾可到基隆嶼遊玩，但每日僅開放1200人每艘遊艇降載為7成。

2.廟口跟愛四路夜市，市府產發處正與兩夜市攤商自治會開會討論，是否要如期在7月13日復市。

台北市：本週是關鍵期，會再視情況討論後再公布，不過原則上，脫下口罩吃飯擺最後。台北市長柯文哲預計9日說明相關辦法。

新北市：新北市長侯友宜表示，新北會遵照衛福部宣布的開放項目進行，對於鬆綁細節也會針對中央指引進行逐項討論再決定。新北市政府預計9日起陸續公布細節，會更嚴格落實防疫。

▲饒河街夜市微解封，民眾逛街還是要戴口罩。（圖／記者陳家豪攝）

桃園市：

1.學校操場開放早上、傍晚讓民眾去運動，不過相關設施一樣不開放。

2.設置疫苗社區接種站的學校為避免人潮太過複雜，有設置接種站的30個學校不開放。

3.公園開放運動，但不能群聚，各種運動休閒設施也不開放。

4.餐飲場所（餐廳、夜市、美食街、美食區等）維持外帶，不開放內用。

5.四大夜市12日開放營運後也僅能維持外帶，同時落實實聯制，攤商必須採取雙罩制度。

6.市內場館會再參考外縣市做法，研究適當的開放時機。

新竹縣：依中央防疫指引辦理。

1.13日起實施微解封。

2.餐飲業者依據防疫指示開放內用，市場和夜市仍禁止內用、試吃、禁止邊走邊吃，可外帶。

3.校園操場授權各校依實際狀況決定開放社區民眾運動時間、動線及注意事項，提醒民眾仍須落實個人防疫措施。

4.公有公園開放，遊憩設施不開放。

5.護膚店可恢復營業但必須全程戴口罩。

6.旅館民宿及遊樂區業附設的餐廳也可在遵守中央指引規定下開放內用，溫泉業大眾池仍維持暫停營業。

7.第二運動場13日起重新開放，管制人數上限為200人，維持實聯制、出入口管制，須全程戴口罩。田徑場則考量管制較不易，部分室內空間有群聚風險疑慮，暫時不開放，未來將視第二運動場實際運動人數，再行滾動評估田徑場是否開放。

8.竹北國民運動中心從13日起重新開放，入場人數依分區分別為健身房上限39人、羽球館40人、桌球室24人、綜合球場40人及韻律教室30人，並維持實聯制、出入口管制、人流管控降載，民眾須保持社交距離並全程配戴口罩。

9.公共圖書館館內維持不開放，但提供線上預約，單一窗口取書得來速服務。縣史館、美術館等場館則一律採預約參觀的方式，演藝廳等表演場所可提供表演團隊閉門排練、攝(錄)影及直播。

10.新瓦屋客家文化保存區則不微解封，持續暫停所有場地租借至7月26日。

新竹市：

1.12座公有市場仍維持禁止內用、禁止試吃，僅供外帶。

2.校園戶外空間包括操場也維持暫不對外開放。

3.新竹市立動物園重開放後，入園人數限制1500人以下做人流管控，旅客須落實實聯制、戴口罩、維持社交距離。

4.十八尖山則維持3000人的人流管制，出入口管制、全程須配戴口罩。

5.室內部分，玻璃工藝博物館、眷村博物館及黑蝙蝠中隊文物陳列館、文化局文化藝廊以及鐵道藝術村，將於文化局官網採線上預約參觀。

6.圖書館提供單一窗口借閱服務，館內仍不開放，唯稅務局、演藝廳、柴橋活動中心三座微型圖書館正常借還書；另241藝術空間與美術館因目前未有展覽，也暫不開放。

7.餐飲場所包含餐廳、百貨美食街（區），若符合指引即可內用，包括須採實聯制、梅花座、使用隔板、並建議店家提供個人餐、不共食。

8.依據中央規範，幼兒園、補習班、長照據點、社區大學仍暫停服務，八大休閒娛樂場所仍關閉。

▲新竹市立動物園重新開放。（圖／記者陳凱力翻攝）

苗栗縣：

1.展覽場館的靜態展覽，將採限時段、限人數的預約制開放，民眾同樣要配合量額溫、手部消毒、實聯制及全程戴口罩等防疫規定。

2.中正堂、苗北藝文中心及客家圓樓等表演場館，則維持閉館；電影院等相關場館，防疫作法均比照中央規定。

3.泰雅文物舘和賽夏族民俗文館，不開放遊客入山，維持不開放入館。

4.國家公園、戶外遊憩據點、各休閒農場防疫規範均比照中央指引。

5.戶外休閒運動場所，含貓裏喵、竹南獅山和苑裡灣麗3座大型親子公園，因跨區域、非單一出入口且有不特定對象使用，暫不開放。

6.縣內夜市管理會須提出防疫管理計畫，由公所審定是否符合防疫措施，若符合規定即可開放。未納管夜市，因無自治會可確實執行管理措施，由公所自行評估是否具管理及應變能力，因地制宜決定是否開放營業。

7.餐飲業如能符合「餐飲業防疫管理措施」，實施顧客實聯制、隔板、梅花座或可維持顧客至少1.5公尺的用餐社交距離等，則可提供內用服務，無法達到標準者仍維持只能外帶。



台中市：

「穩健式微解封、漸進式鬆綁」

1.33處夜市的管委會、負責人必須提出防疫計畫書申請復業，送經發局審查，採兩階段審查，受理後7天內視情況予以開放。

2.夜市管委會必須撥出人力設置社交距離宣導員，隨時計算場域內消費者人數並巡查、若有群聚就要宣導，違者開罰1萬5000元。

3.三不吃情況，包括不能餐飲內用、不能有試吃活動以及不能邊走邊吃，僅提供外帶或外送。

南投縣：下周一（12日）將召開專案會議檢討研究，提出具體可行的微解封措施。不過，雙龍七彩吊橋考量到地方部落有疑慮，現階段傾向暫時不開放。

彰化縣：依中央標準開放，夜市採申請制，如若符合就可以營運，但相關細節縣府會再做全面研議後才會開放。

▲部分業者在三級警戒期間選擇暫停營業。（圖／記者李毓康攝）

雲林縣：

1.小吃攤、餐廳等民生類採階段性從外帶外送不內用，後續再視情況漸進內用限1人1份套餐不共食、座位區設隔板並採梅花座等措施，逐步恢復正常生活模式，至少要有6成以上民眾施打疫苗、具群體保護力後，才可安全解封。

2.夜市解封，縣府會待中央12日公布的防疫政策定奪，現階段希望夜市和市場等群聚的場所得來速化，攤商可以提供外帶外送，避免群聚。因紙錢幣本身也是間接傳染的媒介，下週一起開始推廣電子支付，召集夜市和商圈業者、銀行和電信業者商議。

嘉義市：

1.嘉義市文化路夜市、嘉樂福夜市、彌陀夜市13日復業，均採取外帶不內用。

嘉義縣：配合中央防疫指引。

台南市：

1.夜市重新開放部分要遵守所提的「防疫計畫」，遵守「三罩一套」防疫規定，加強設置隔板，鼓勵外帶，如內用要遵守1.5M社交距離及梅花座。

2.相關措施辦法7月13日即刻生效。

高雄市：

「積極管理，有效開放。」

1.戶外活動會優先規劃開放，原則上會依照指揮中心公告開放項目進行，但對各場館開放，要進一步專家會議討論後再公布。

屏東縣：依據中央流行疫情指揮中心的指引，由團隊審慎討論評估，逐步公告開放相關場域。

墾丁國家公園管理處：沙灘仍封閉，潛水、水上活動等都還不能下水嬉戲。

屏東林區管理處:

1.開放自然步道（美濃雙溪樹木園步道、美濃靈山登山步道、月光山登山步道、六義山步道、六龜警備道（藤枝段）、尾寮山登山步道、北大武山步道、伐灣泰武步道、石門山步道、高士佛山步道、浸水營古道（西段、前段）、里龍山步道）、國家森林遊樂區、平地森林園區等戶外場域。

2.（北大武山）暫不開放山屋及其周圍營地。

3. 服務人員執勤前辦理體溫量測，遊客入園時亦須量測體溫。

4. 場域內遊客須佩戴口罩，並禁止戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

▲屏東墾丁大街過去人潮很多，微解封後要如何管控人流，仍是一大挑戰。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭縣：

1.餐廳、傳統市場、夜市等場所內用相關防疫措施，依中央指示規定辦理不會另外有嚴格的規定。

2.縣轄16風景區及各水域仍封閉至三級警戒解除。

花蓮縣：微解封指引複雜、原則不清，討論後公告。

台東縣：

1.配合中央防疫指引。

2.學校操場開放，但不開放遊戲設施。

金門縣：9日下午公布相關措施。

澎湖縣：尚未公布。

連江縣：尚未公布。