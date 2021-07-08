世界人工智能大會開幕　智慧商街讓人體驗AI數字新生活

記者趙禕/上海報導

▲世界人工智能大會今天開幕，線上線下同步展開。（圖／翻攝雲會場）

2021世界人工智能大會今天上午在上海世博中心拉開帷幕，這是人工智能高新科技一年一度的盛會。今年大會延續了線上線下連線同時舉行的方式，讓更多人可以透過線上與會；此外，除了展會現場的各項展覽之外，還特別安排了一條AI智慧商街，讓更多民眾體驗一把AI數字新生活。

▲設在上海世博源商場的AI智慧商街。（圖／記者趙禕攝）

今年的人工智能大會有來自海內外人工智能領域的知名專家學者、企業家、投資人等6000多人到現場參加，或是通過全新打造的雲會場與會，其中包括5位圖靈獎得主、1位諾貝爾獎得主和62位大陸海內外院士。

上海市委書記李強在開幕式致辭時表示，要把人工智能作為全面推進城市數位化轉型的重要驅動力，加快建設更具國際影響力的人工智能「上海高地」，讓智能時代的美好圖景在上海得到充分演繹和生動展現。大陸工業和信息化部部長肖亞慶致辭時表示，希望各方攜手，共促智慧技術創新、增強發展動能，共拓智慧經濟空間、共用發展紅利，共商人工智能治理、優化發展生態環境。

配合這次展會特別安排的AI智慧商街設在上海世博源商場，展現創新科技與傳統商業融合、數位世界與現實世界結合的空間，營造出創新多樣的沉浸式互動消費新體驗。

▲▼民眾熱情體驗AI智能生活場景及AI教學。（圖／記者趙禕攝）

這裡一共展示了10個場景的40項應用。包括無人超市、AI智能咖啡店、還有通過5G+XR+數位孿生技術搭建的XR互動行銷空間、裸眼3D、全息投影、數位簽章空間，以及AI智能教育、AI智能健康、AI測膚、AI試衣、機器人服務等多種創新應用。吸引了眾多民眾現場圍觀體驗，加上正值暑假，也有很多家長帶著孩子到這裡見識這些新、奇、特的AI智能科技。

▲▼全息投影的裸眼3D恐龍活靈活現，讓現場參觀的民眾驚嘆連連。（圖／記者趙禕攝）

▼機器人現場沖泡帶拉花的咖啡讓老外喝過之後讚不絕口。（圖／記者趙禕攝）



今年的人工智能大會還安排了百度CEO李彥宏、騰訊CEO馬化騰、圖靈獎獲得者約瑟夫·斯發基斯、中國科學院院士梅宏、牛津大學教授舍恩伯格、華為輪值董事長胡厚崑、西門子總裁博樂仁、格力總裁董明珠、360董事長周鴻禕等人分別就人工智能變革人類未來、邁向廣義人工智能的挑戰、人工智能開放創新、人工智能賦能城市數位化轉型等議題作了主題演講。以及美國前國務卿基辛格、清華大學高等研究院雙聘教授沈向洋、索納公司董事長兼首席執行官約書亞·雷默圍繞人工智能與人類歷史發展、人工智能全球共治等議題進行了對話。