中年大叔哆啦A夢短T賣萌　卻喜歡這兩樣東西超反差

▲▼林姓男子擁槍毒遭逮，他平日偏愛穿著哆啦A夢、柴犬短T賣萌。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄小港區一名43歲的林姓男子，被警方在他的住處查獲槍枝跟毒品，有趣的是，當警方入內搜索時，發現他身穿一件印有哆啦A夢圖案的短T，後來被帶回派出所時又換了一件柴犬T恤，讓在場員警不驚一問，幹嘛穿得那麼可愛，他表示「想讓自己變得更年輕一些」。

小港分局高松派出所接獲線索指出，43歲的林姓男子擁有槍枝跟子彈，經警方蒐證後申請搜索票，於7日上午前往查緝，果不其然，在林男住家的3樓臥室內，查獲改造90手槍1把、彈匣1個、子彈14顆及毒品安非他命1小包，而他向警方辯稱，槍彈的來源是朋友用來抵債，毒品為自己吸食，警方對他說法存疑，將持續追查槍枝及毒品來源。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品等罪嫌移送法辦。

令警方覺得有趣的是，持搜索票進入林男住處的當下，發現他已是年過40歲的中年大叔身材，但身上卻穿著印有哆啦A夢圖案的短T，要帶回派出所偵訊時，林男又換了另一件可愛的柴犬T恤，讓員警不禁開口問他，為何喜歡穿那麼可愛的衣服，他表示：「沒有啊，就單純想穿這樣，可以讓自己變得更年輕一些」。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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