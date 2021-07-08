冰箱拿飲料！酒精測溫儀「嗶出32.4度」　逛賣場：每人溫度都一樣





▲酒精感應機量冰飲料，竟測出「32.4度」！（圖／翻攝爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

酒精測溫儀到底準不準？一名男網友驚呼，日前去超商拿了一瓶冰飲料，並放到測溫儀下方感應，結果量出「32.4度」，讓他傻眼三條線，也讓人質疑公共場所防疫有漏洞。不僅如此，有女網友花了千元買酒精測溫儀，結果慘被詐騙，亂象一籮筐。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，出入超商與賣場時，幾乎門口都會有一台「量體溫與噴酒精」的雙功能感應機台，好奇心驅使下，昨（7）日原PO從冰箱拿了一瓶飲料，接著靠近感應溫度，沒想到嗶出「32.4度」。

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畫面曝光後，底下網友也搖頭直呼，「拿冰塊應該會更有笑點」、「誇張，便宜買來做做樣子的吧」、「反正只要能噴出酒精就好」、「剛剛量我手溫17度」、「手量的溫度真的不太準確」。

不過有網友解釋，「這種機器會有兩種模式，一種是量溫度，一種是體溫，有設定固定範圍的，不懂可以多問」、「這個是量溫度，不是體溫」、「可調式溫感，我跟家人進去量販店，通通都是同一種溫度，然而進去之後，看看別人量的體溫，也都是同樣溫度」。

▲網友認為，機台最大功用就是噴酒精！（圖／翻攝爆廢公社）



但誇張的是，就連酒精測溫儀也有假貨，據《東森新聞》報導，一名林小姐抱怨，日前網購花了1189元，比起一般市售價格便宜約一至兩百元．結果收到貨後，與照片差很大，沒有放置酒精的地方，且溫度也不能測。

而銷售頁面上，還主打知名藥局和賣場直銷，當下林女聯絡賣家卻得不到回應，等了兩三天也沒消息，事後臉書留言也不用，甚至慘被封鎖，林女最後只能無奈請物流退貨。對此，藥師沈采穎提醒，賣家可能拿B等級機器，當A等級來賣，價差可能500至600元以上，外觀根本看不出來，品質差異也差很多，建議民眾到實體店面較有保障。