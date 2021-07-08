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23歲女投資虛幣！幸好媽「有看新聞」　拉她衝這裡省60萬

▲高雄女遭詐騙集團盯上 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲徐女在媽媽陪同下到警局報案 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

日前高雄才有一名婦人，透過LINE認識新朋友，對方要她下載特定APP綁定帳戶投資「以太幣」，每天可回收近一萬元，所幸要匯款前被警方阻止。沒想到又有一名年僅23歲的女子，在網路上認識網友後被遊說參與虛擬貨幣投資，佯稱投資60萬元每月可獲利10萬元，女子加入後，對方卻以「你的帳號淪為洗錢戶頭」，得匯60萬元才能刪除，所幸女子的媽媽發現不對勁，拉著女兒報案，經警方解釋她才相信是遇上詐騙集團，保住60萬。

▲高雄女遭詐騙集團盯上 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲徐女遭詐騙集團盯上 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這名剛畢業23歲的徐姓女子日前在網路上認識一名網友，雙方在網路聊天一陣子後，對方告知有一個投資管道，要她下載一個名為「HASHEX虛擬貨幣投資平台APP」，輸入個資註冊平台帳號，只要投資60萬元每月可獲利10萬元。

徐女依約操作後，沒想到對方卻以她的帳號遭人利用為洗錢帳號為由，並謊稱金管會將介入調查，嚇得她想將帳號刪除，但對方卻又告知如果要將帳號刪除，需要匯款60萬元到指定帳戶，徐女向家人告知此事後，媽媽直覺有異，還跟女兒說「我在新聞上有看過！哪有這麼好賺」，因此帶著徐女到派出所向警方求助。

員警一聽就知道這是詐騙集團常用手法，劈頭就先問：「你們見過面嗎？」徐女坦言並沒見過面，是網路上認識的朋友，對方指稱這款APP上有很多款虛擬貨幣可供投資，要刪除帳號又得匯60萬過去，所幸徐女尚未匯款，也讓警方鬆一口氣說：「沒有就好！」，警方查證對方所提供銀行帳戶，發現該帳戶已遭警方列為警示帳戶，女子才發現自己真的遇上了詐騙集團，也所幸家人機警趕緊求助警方，才保住這60萬元。
 

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