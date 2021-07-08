快訊／環南被設局「沒開工作會議」　柯文哲酸中央：有政府只作秀？

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲7日表示，2日環南市場記者會是「被設局」，原以為是要開會；不過指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，一開始就是講記者會。對此，柯文哲表示，要成立聯合指揮所也得開工作會議，總不會說中央要出來講，結果只是開記者會，開完記者會就走，「難道這就是有政府只作秀嗎？」

台北市政府8日下午3時30分召開防疫記者會，由市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤親自主持，並對指揮中心宣佈微解封、柯文哲稱2日環南市場是被設局、柯文哲說不排除公布總統府施打名單、環南市場大規模PCR等議題做回應。

關於「設局說」，柯文哲於防疫記者會中表示，「有些事情，就是越解釋越更讓人看破手腳！」他們因應北農、環南市場疫情，一天做了7000多人的大規模PCR，記得那天早上凌晨1點被叫起床，得知環南市場PCR有41人確診，所以整夜都在做事。

柯文哲說，2日天亮時接到中央電話，說要成立聯合前進指揮所，他覺得一下子檢驗出41人確診是大事，所以就說OK，但如果今天中央說要成立聯合指揮所，也得開工作會議、討論核心成員是誰？分工合作要講清楚，「總不會說，今天中央出來講，面對此事只是開記者會，開完記者會就走，難道這就是有政府只作秀嗎？」

柯文哲提及，難道要跟全國講說，目的只有開記者會，其他都不做就跑掉嗎？更何況北市是執行單位，有什麼指令，也要看看是否能執行、有辦法在時間內完成？

柯文哲強調，現在整個疫情已經在趨緩，雖然在沒打疫苗前很容易復發，但不管怎麼樣，目前疫情在趨緩，他知道疫情趨緩後有一個問題會被拿出來，就是追究責任，面對要解決的問題，難道要講說，唯一目的是開記者會，沒開工作會議、開完記者會就跑掉嗎？

▼台北市長柯文哲。（資料圖／北市府提供）