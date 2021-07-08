三級警戒恐延至726　陳時中：還沒到降級條件

記者蔡文鈴／台北報導

全國三級警戒恐持續延長至7月26日，針對受到衝擊的餐飲業將放寬管制措施。對此，行政院發言人羅秉成8日於院會後記者會表示，衛福部長陳時中認為還沒有到降級條件，院長蘇貞昌也指示，針對相關產業鬆綁措施須預先做準備，而相關規範統一在下午的疫情指揮中心宣布。

衛福部今於行政院提出「COVID-19疫情現況及應處作為專案報告」，針對Delta變異株、社區感染相關防疫策略，提出因應作為。

衛福部表示，我國近期發生之Delta變異株群聚事件，在嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心與地方政府的協力合作下已穩定控制，社區擴散風險低。近期國內雖仍有零星群聚感染，但多數縣市疫情已趨緩，各行各業管制措施具合理調整空間，請各部會依指揮中心防疫管制原則，加速完成相關規劃及配套措施，以即時因應疫情變化、降低民生衝擊。

衛福部進一步表示，由於考量社區風險猶存，指揮中心建議先維持全國三級疫情警戒，但可針對民生消費產業訂定防疫原則，漸進式鬆綁，以維護國人民生經濟

針對7月12日是否考慮微解封，羅秉成表示，陳時中說「還沒到降級條件」，先前在二級升三級警戒時一天的確診人數達500人之多，過近期在中央、地方政府的合作下，確診都有維持在50例以下。

羅秉成轉述蘇貞昌於院會裁示，因應疫情變化，原來高度管制作為有放寬的必要性，讓遭受疫情衝衝擊的行業，能喘口氣，得到鬆綁放寬的措施，各部會都有整理，相關指引會一併在下午的疫情指揮中心記者會說明。

至於三級警戒是否從7月12日延長至7月26日，羅秉成回應，下午由指揮中心說明。

▼行政院會後記者會，衛福部次長薛瑞元。（圖／行政院提供）

