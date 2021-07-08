爆乳長髮妹PO網「30分鐘2500」　老司機開門嚇壞驚喊：阿娘喂！

▲妮妮的網路照片體型苗條爆胸，皮膚白皙，吸引男客上門，不過照片卻和本人「差很大」。（圖／龜山警分局提供）



記者楊熾興／桃園報導

花名妮妮31歲泰籍女子涉嫌在網路找尋芳客，員警佯稱有興趣，相約在桃園市出租套房見面，員警等待時機成熟後通報在外埋伏的同事進入，妮妮見嫖客變成警察，當場楞住，坦承防疫期間從事性交易，但妮妮的本人身材與網上爆胸苗條照片「差很大」，讓員警直覺是「照騙」。

▲妮妮的網路照片體型苗條爆胸，皮膚白皙，吸引男客上門。（圖／龜山警分局提供）

▲泰籍女子妮妮逾期居留從事網路約砲賣淫。（圖／龜山警分局提供）

花名妮妮泰國籍女子在網路上張貼體型苗條爆胸，皮膚白皙，留著一頭長髮，非常亮麗的年輕女子照片尋找交易對象，價格為全套30分鐘2500元，跟喬裝買春客的員警透過line聯繫7日深夜約在桃園市龜山區某出租套房內見面交易，當員警依約前往開門一看發現，妮妮的身材是矮而豐滿與網路照片差很多騙很大，當警察亮出身分，她自知無從狡賴，坦承從事性交易維生。

▲出租套房內查獲使用過保險套。（圖／龜山警分局提供）

員警當場在她的套房內搜出9個保險套及1個使用過的保險套，並依防疫規定量測額溫、詢問有無Covid-19相關症狀，初步了解無染疫症狀，警訊中妮妮供稱，今年1月持觀光簽證來台已經逾期居留，期間從事性交易，都透過網路聯繫，並未留下對方的姓名、聯絡電話，不記得對方是誰，全案依違反社維法移送裁處並送往桃園專勤隊靜候遣返回國。龜山分局大華派出所陳均百表示，雖然目前防疫勤務繁重，仍會持續網路巡邏，嚇阻色情產業鏈在疫情期間連結，查察行動不會有所鬆懈。

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