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5萬月薪全歸零...「跑課幼教師」淪疫苗孤兒　憂解封也無法再任教

▲▼ 北京幼兒園虐童　英國立法保護孩童：幼教師須達「3項條件」。（圖／達志影像／美聯社）

▲幼兒園全面停課，讓跑課的Michelle收入歸零。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／採訪報導

「這已經不是我所認識的世界！」這話從有27年幼教教學經驗的Michelle口中說出，可以看到「中生代勞工」，在這波疫情中所承擔的壓力與負面情緒。由於Michelle是跑課老師，無法像正職老師領固定月薪，因此受到疫情影響，讓她收入瞬間歸零，加上不行加入幼教老師的疫苗造冊名單，讓她更擔憂「即使解封也無法重回教學工作」。

跑課人生遇疫情「薪水歸零」

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談起12年前的那個決定，Michelle微微一笑坦言，「當時為要照顧經歷大手術的媽媽，因此毅然決然離開穩定的幼稚園園長工作」，就此展開跑課教美語的職涯。這樣的工作轉變，讓她同時兼顧家人與事業，日子可以說過的相當自在；但當在5月17日接獲幼稚園通知，「因為疫情，美語課要停課」時，對Michelle無疑是一大衝擊。

▲▼示意圖,新冠肺炎,疫情,三級警戒,居家,遠距,上課,小孩,國中,高中,教學,家長照顧（示意圖／123RF）

▲防疫期間，學生都居家上課。（示意圖／123RF）

超過一個月時間沒辦法上課，讓算時薪的Michelle瞬間沒有收入，她表示，「 1個月5萬以上的收入沒了，我的經濟損失當然不少」，更可怕的事還差點領不到紓困補助金！這位資深幼教老師談到，「我所服務的幼兒園，都因為我不是正職員工，沒有幫我保勞健保。好險我自己有另外到保育人員職業工會投保，才可以在這波疫情中領到補助金」。

跑課老師成「疫苗孤兒」　憂解封能返校園嗎？

更讓Michelle不滿的是，「看到新聞上說幼教老師可以打疫苗」，但實際詢問幼稚園後，得到的答案卻是「因為沒有幫妳投保，所以妳不符合造冊名單的人選」。總總回覆讓Michelle相當無奈，直言「我們兼職老師有點就像孤兒， 屬於沒有人理會的一群 沒有獲得幫助的一群」。

▲▼娃娃車,載學生,幼稚園,安親班,學童,小學放學,小學生,校園安全,教育,國小（圖／記者季相儒攝）

▲幼兒園在疫情間全面停課。（圖／資料照）

沒課上的時間，Michelle苦笑說到「日子突然變得好長」，而心中的那份經濟重擔更壓得她喘不過氣，她提到，「剛開始被告知不用去上課時，心裡確實有點不舒服，但漸漸這份不舒服轉變為擔憂，因為很多日常開銷，加上我是沒有工作就沒有收入的狀態，這也帶來很多壓力」。

疫情讓「時間變長」　如何對抗焦慮

面對這樣的疫情期，對於一名中年婦女而言，心中的焦慮該如何排解？Michelle這時展現出樂天態度，她笑稱，「這時跟朋友打屁聊天滿有用的，其餘時間就整理園藝、做做烘焙，試著把空閒時間填滿」，並趁機試著賣賣手做麵包，多少補貼一點收入。 

▲▼麵包。（圖／記者林緯平攝）

▲Michelle利用空閒時間做麵包。（圖／受訪者攝）

這段吃土的日子，Michelle無奈表示，「不管是生活上、經濟上， 還是心靈上、活動上，這已經不是我所認識的世界 」，希望疫情趕快結束，能夠打到疫苗，趕快重返校園看到孩子們的笑顏，最重要的是「恢復穩定的經濟收入」！

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