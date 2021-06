卡爾文森號夏威夷訓練　暖身後載F-35C、魚鷹機前進印太

▲卡爾文森號(CVN 70)於6月13日穿越太平洋。(圖/取自美國海軍)

實習記者陳培鈞/綜合報導

美軍航母卡爾文森號(USS Carl Carl Vinson,CVN 70)為了在今年夏天部署到印太地區,從上週開始在夏威夷進行訓練,該艦也成為首艘,同時搭載F-35C戰機、CMV-22B「魚鷹」旋翼機的航母。航母打擊小組指揮官馬丁(Dan Martin)少將表示,此次訓練的目的,在於整合軍種,並維持印太地區的自由、開放與和平。

根據《美國海軍學會新聞網》報導,卡爾文森號在去年8月,結束長達17個月的維修,並成功升級,成為第一艘同時配備F-35C戰機和CMV-22B旋翼機的航母。此次升級的項目,除了有增強型的噴氣導流板,還增加了自主後勤信息系統,用來進行戰術操作。

▲卡爾文森號成為第一艘,同時配備F-35C戰機和CMV-22B旋翼機的航母。(圖/美國海軍)

卡爾文森號的空中聯隊,主要由3架F/A-18 超級大黃蜂、1架EA-18G 咆哮者電子攻擊機、1架E-2D鷹眼指揮機、多架海上直升機組成,為該艦提供多個跨領域優勢。

此次訓練除了為前進印太地區做部署外,同時也填補了雷根號(USS Ronald Reagan),前往阿富汗協助撤軍所留下的空缺。航母打擊小組指揮官馬丁(Dan Martin)少將表示,此次訓練的目的,在於整合軍種,並維持印太地區的自由、開放與和平,打擊小組已準備好,執行全方位的任務,從人道主義救援到作戰行動,為任何突發事件做準備。

