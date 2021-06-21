卡爾文森號夏威夷訓練　暖身後載F-35C、魚鷹機前進印太

▲卡爾文森號(CVN 70)於6月13日穿越太平洋。（圖／取自美國海軍）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美軍航母卡爾文森號（USS Carl Carl Vinson，CVN 70）為了在今年夏天部署到印太地區，從上週開始在夏威夷進行訓練，該艦也成為首艘，同時搭載F-35C戰機、CMV-22B「魚鷹」旋翼機的航母。航母打擊小組指揮官馬丁（Dan Martin）少將表示，此次訓練的目的，在於整合軍種，並維持印太地區的自由、開放與和平。

根據《美國海軍學會新聞網》報導，卡爾文森號在去年8月，結束長達17個月的維修，並成功升級，成為第一艘同時配備F-35C戰機和CMV-22B旋翼機的航母。此次升級的項目，除了有增強型的噴氣導流板，還增加了自主後勤信息系統，用來進行戰術操作。

▲卡爾文森號成為第一艘，同時配備F-35C戰機和CMV-22B旋翼機的航母。（圖／美國海軍）

卡爾文森號的空中聯隊，主要由3架F/A-18 超級大黃蜂、1架EA-18G 咆哮者電子攻擊機、1架E-2D鷹眼指揮機、多架海上直升機組成，為該艦提供多個跨領域優勢。

此次訓練除了為前進印太地區做部署外，同時也填補了雷根號（USS Ronald Reagan），前往阿富汗協助撤軍所留下的空缺。航母打擊小組指揮官馬丁（Dan Martin）少將表示，此次訓練的目的，在於整合軍種，並維持印太地區的自由、開放與和平，打擊小組已準備好，執行全方位的任務，從人道主義救援到作戰行動，為任何突發事件做準備。