「原來局都設好了」柯文哲去環南市場嚇一跳　酸林昶佐害人害己

▲陳時中、柯文哲、林昶佐視察環南市場。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

立委林昶佐2日與衛福部長陳時中、台北市長柯文哲一同視察萬華環南市場，林昶佐本想檢討台北市府的防疫措施，反遭市場自治會長林勝東反嗆「你有來環南市場關心過嗎？」。對此，柯文哲直言，害人害己。

柯文哲7日晚間和媒體人趙少康一同直播。柯文哲表示，那天是第一次看到林勝東，自己不是跑攤市長，都不知道林勝東是會長，當天是第一次知道他是誰，半夜發現環南市場41個，早上開晨會，說中央要聯合會議，就找環南市場旁邊找教室開會，對方說要來很多人，後來就去環南市場開會，當時他覺得奇怪，環南市場都已經封住怎麼開會？

柯文哲指出，到那裡的時候，他嚇到，麥克風什麼都準備好了，「等到陳時中拿出他的看板，天啊！原來設局都設好了，引君入甕你知不知道？把我們騙到那裡去，全部陣仗都好了，部長都來了， 農委會、經濟部、衛福部」根本不知道哪些人會來，中央說要開會，他想說感染那麼多，應該要開會，「天啊去的時候陣勢都擺好了，陳時中就講完，Freddy就上去，我才麥克風拿著就被…」。柯文哲說，麥克風遞給Freddy是陳吉仲，「很明顯喔！我是被搶走的」。

柯文哲還說想到一個笑話，以前去行政院講萊豬也是這樣，冠軍牛肉麵那件事情，本來是好心去講萊豬要源頭管理，百姓買不買自己決定，我是買方，你是賣方，只要求前三天停藥，了不起台灣加個標示，這樣問題就解決掉，他還去行政院，也好心說意見跟方案，結果前腳一走，對方馬上開記者會說冠軍牛肉麵，「害人害己遇到兩次都是這樣」。