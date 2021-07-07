新火車來了！台鐵「EMU3000城際列車」7／30抵台　最快3個月後上線

▲台鐵EMU3000首批列車7/30抵台。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局採購EMU3000新型城際電聯車，第一編組原訂於今年6月下旬抵達花蓮港，卻因疫情攪局延後抵台時間。台鐵局今日表示，首列EMU3000新型城際電聯車將於7月30日抵台，後續再進行3個月的交車測試，確認安全後即可投入營運，屆時將成為台東機務段將主力車隊。

台鐵局表示，採購EMU3000型城際列車600輛案，第1批第1編預定7月30日抵臺卸船，為應後續車輛測試需要及配合國內防疫規定，原廠日本日立公司派遣35位領導幹部及工程人員，第1批9人已於7月5日抵臺，住進防疫旅館，遵守隔離14天，自主健康管理7天規定，其餘人員會陸續抵臺，預計7月30日前所有人員可完成防疫規定並投入卸船及後續測試工作。

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台鐵局表示，EMU3000型城際電聯車新車抵台後，後續將進行約3個月的相關測試，為確保新購車輛之品質與營運安全，台鐵試車小組將會同立約商台灣日立亞太公司及第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司台灣德國萊茵技術監護顧問股份有限公司等相關單位，密集進行各項交車測試，完成後即可投入營運。

▲台鐵去年購入的EMU900型電聯車抵台，今年4/1首航。（圖／記者呂佳賢攝）

台鐵局表示，新採購的EMU3000型城際電聯車預計110年(今年)交車7列共84輛，111年交車15列共180輛，112年交車16列共192輛，至113年將50列共600輛全數交車，並依計畫逐年汰換舊車，提供旅客更為優質、安全的乘車服務。

台鐵局日前也成立台東機務段，將以EMU3000型城際電聯車及EMU500型通勤電聯車為主力車隊，並加強乘務技能及維修能量，以提升車輛運轉及營運安全。