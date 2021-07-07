議會直播網站跑出可疑簡體字　黃郁芬疑遭入侵：速請資訊局查清

▲台北市議員黃郁芬。（資料照／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議員黃郁芬7日在臉書發文指出，有人發現只要在google搜尋台北市議會的議場直播網站，搜出來的結果竟然都是簡體字，如「鹤壁毛皮总公司」、「资阳金属制造有限公司」、「嘉兴通用设备制造服务中心」等等意義不明的簡體字公司名稱，質疑網站遭竄改程式碼惡意入侵。

黃郁芬表示，經資安從業人員初步查看，發現議會的直播網站可能遭到外部入侵，才能大幅竄改程式碼、插入上述這些簡體文字，研判是為了拉抬這些公司在搜尋引擎的熱度，因此在市議會網站插入這些公司名稱，「而從插入的字詞是簡體字來看，這有極大可能是來自中國的入侵者。」

黃郁芬呼籲，這個問題之前就一直在這，議會也沒處理過，實際上入侵者的危害到底有多大、是透過什麼管道入侵，是直播網站本身被入侵、還是網站的承包廠商被入侵、還是承包商使用了帶有惡意資源的網頁模組而產生這樣的結果，都需要盡速、完整的調查。

黃郁芬指出，除了議會的直播網站之外，議會主網站也在同一個網域，那入侵者是否能夠取得議會網站內部資訊、甚至是竄改議會網站內容，「台北市議會應協請台北市政府資訊局，盡速針對這個狀況進行調查，亦應請外部專業資安團隊通盤檢視市議會與市政府各個網站、進行滲透測試，確保其他網站沒有類似的資安威脅。」

▼議員黃郁芬指台北議會直播網站遭入侵。（圖／翻攝黃郁芬臉書）

