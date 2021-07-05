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柯文哲轟第7類特權疫苗…這些人傻眼　議員：轉移好心肝不擇手段

▲壹電視一名員工新冠肺炎確診亡，多人陽性，記者採訪安全問題再受關注。（圖／記者林敬旻攝）

▲記者採訪安全問題受到關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲4日表示，他傾向依照年齡往下打，不贊成第7類維持國家安全、社會運作人員施打，這是「國家特權疫苗」，自己每天都被關說請託。對此，台北市議員黃郁芬批評，好心肝診所的特權疫苗變羅生門，現在又想轉移焦點。

「許多被列在第7類的民眾都傻眼了。」黃郁芬5日在臉書表示，以第7類中的托育與幼教人員 為例，若這些幼教人員沒接種疫苗、沒降低染疫風險，如何恢復托育幼教工作？家長敢放心託付小朋友嗎？若爸媽不願讓孩子去有風險的托嬰幼教場所，又得請假顧小孩，托嬰與幼兒園繼續承擔營運成本，幼教工作人員繼續放無薪假，難道柯市長樂見這樣的惡性循環繼續下去？第7類中的學校老師也一樣，校內教職員工若無法優先施打疫苗，若有學生不幸染疫，停課、清消、家長請假顧孩子，人民要負擔的成本也非常可觀。

黃郁芬指出，若第七類的外送員與貨運業者，無法受到疫苗保護，甚至成為病毒的傳播途徑，影響的是上千上百個家戶；此外，第七類的記者，實際到快篩站、醫院、市場等前線進行採訪，民眾才得以了解疫情動態，也才能夠讓政府知道民間的聲音。

至於社工部份，黃郁芬說明，先前之所以發出書面質詢，要求北市府向衛福部建議，把社工納入第7類疫苗施打順序中，就是考量到社福服務的特殊性，若社工無法獲得疫苗的保護，無法恢復實體的訪視，沒有其他人能在社會安全網的邊緣，把弱勢族群給拉回來。

黃郁芬認為，中央制定第7類人員列表時，考量到的是若這類人染疫，需要付出多大的成本來因應，柯文哲看到的卻是「憑什麼這些人可以先打」、「每天被請託好煩」，提醒柯市長，政治人物做決策時要有一定的標準，若柯市長認同，台北市之所以要讓批發市場的工作人員先打疫苗，是為了維持全台的糧食穩定、維持社會機能穩定運作，那第7類就有其存在的必要，就不該被市長抹成特權疫苗。

黃郁芬指出，台北市政府發給好心肝診所的特權疫苗變羅生門，現在又想轉移焦點說中央發特權疫苗，好心肝的特權疫苗是在沒名冊、事前沒人知道的情況下，不清不楚讓好心肝診所志工接種，現在安排施打疫苗的第7類人員相關身份、類別，都訂的清清楚楚一目瞭然，這就是特權與否的差異。

黃郁芬還說，希望柯市長不要為了轉移焦點，不擇手段砲打中央，更不要心中有特權，看什麼都是特權，心中有沒有把人民擺在第一位，大家都在看，不要砲打中央時是一套邏輯，結果在台北市政府又是另一套邏輯，同一件事情，不是中央做就是特權，柯文哲做就是體恤人民，人民想要的是實際的行動，不是雙標與對抗。

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