「小暑」2縣市大雨！午後雷雨下一周　今可能持續到晚上

▲午後要注意雷陣雨。（圖／資料照／記者湯興漢攝）



記者陳俊宏／台北報導

今是24節氣的「小暑」，有俗諺說，小暑過後一天比一天熱！中央氣象局提醒，今天（7日）中部以北地區及其他山區要留意午後雷陣雨，有局部大雨發生的機率，降雨情形可能持續到晚上。氣象專家吳德榮則指出，今西半部午後有局部陣雨或雷雨，周四起到下周二西半部仍有局部雷陣雨的機率。

氣象局對屏東縣、台東縣發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今台東地區及恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意。

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▼屏東、台東大雨特報。（圖／氣象局）



氣象局說，今天環境吹東南風，各地大多為晴朗穩定的天氣，只有台東地區及恆春半島有零星降雨，中部以北地區及其他山區要留意午後雷陣雨，有局部大雨發生的機率，降雨情形可能持續到晚上，請大家午後外出活動留意天氣變化攜帶雨具備用；各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其宜蘭地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬、防中暑、多補充水分。

氣象局預報，周四、周五各地大多為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周六至下周二東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新美國系集模式（GEFS）模擬顯示，南海另一低壓環流中心向西北前進，今日登陸海南島，結構鬆散、發展受限，對台無影響。



吳德榮分析，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣逐漸脫離南海大低壓環流的外圍，各地晴朗炎熱，高溫約在36度左右，要防曬、防中暑；大氣不穩定，西半部午後有局部陣雨或雷雨。



吳德榮表示，周四至下周二各地大多晴朗炎熱、紫外線強，高溫大約在36度左右，要防曬、防中暑；因低層盛行東南風水氣略多，大氣仍不穩定，太平洋高壓也不夠強，並無法完全抑制西半部的午後對流，仍有局部雷陣雨的機率，主要在山區，偶爾影響部分平地。