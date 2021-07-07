彰化惡火4死警調監視器打臉街友縱火　「那是防疫旅館遊民也怕」

▲彰化喬友大樓火警導致4死22傷。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

彰化喬友大樓發生火警狠奪4命、釀22傷，旅館老闆蔡進峰認為，火災發生前彰化下好幾天大雨，車站周邊遊民可能跑進喬友躲雨、棲身，懷疑人為縱火。對此彰化警方則透露，初步調閱監視器並無蔡進峰說的情況，「在地人都知道那是防疫旅館、遊民也都知道，誰會進去躲雨？」

警方表示，喬友大樓周邊共計有超過20組監視器畫面，警方漏夜調閱，最關鍵的幾個監視器畫面更是反覆查看，不放過任何一絲一毫線索；至於外傳已鎖定數位可疑人士移送檢方調查，警方予以否認，且初步調閱監視器並無蔡進峰所說，可能天雨遊民進駐引火情形，遊民也都知道喬友大樓的百香果商旅是防疫旅館，會怕，「誰會進去（大樓）躲雨？」

蔡進峰多年前貸款花了貸款1800萬買下6到9樓及12及13樓整建成百香果商旅，內部設有172間房，總共投資了約8000萬，這2年作為防疫旅館使用，檢警調查喬友大樓大火，涉及過失致死等罪嫌交保100萬元。

蔡進峰日前也帶著慰問金與2名員工前往和美殯儀館向其中一位死者倪男拈香卻遭拒絕，蔡進峰在現場痛哭失聲，直言他也是受害者，百香果商旅全都沒了，他不知道要向誰討公道。