連續7天巧克力1+1開吃！city'super國際巧克力日「抹茶系列」回歸

▲city’supe推出日本北海道巧克力ROYCE’「連續7天1+1優惠」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

為歡慶7月7日「國際巧克力日」(World Chocolate Day)，以搜羅異國美食聞名的city’super全台7店將與遠傳friDay購物合作，線下線上同步推出日本北海道巧克力ROYCE’「連續7天1+1優惠」，包括生巧克力、巧克力洋芋片、醇巧克力等3大熱銷品，讓消費者防疫在家也有幸福感。

日本北海道人氣巧克力品牌ROYCE’統計，自疫情三級警戒後，在電商平台銷售業績暴增10倍，另在UberEats也有成長近4倍的銷售佳績，平均客單價上看至1500元，除了送禮表達心意，也觀察到高達3分之1的消費者是訂購來犒賞自己。

而其中「生巧克力、巧克力洋芋片、醇巧克力」仍是最受歡迎的3大系列，光是這3系列的商品銷量1個月內就賣破6000盒，也因此ROYCE’在國際巧克力日推出加碼1+1優惠活動，藉此回饋全台粉絲的支持。

▲▼city’super與遠傳friDay購物合作，線下線上同步推出日本北海道巧克力ROYCE’「連續7天1+1優惠」（圖／業者提供）

目前除了city’super在全台7個門市販售，遠傳friDay購物也同步線上優惠，生巧克力原價520元，1+1特價 899元；洋芋片巧克力原價480元，1+1盒優惠價799元；醇巧克力20枚原價280元，1+1盒優惠價466元，另加碼送50元抵用券，而線上單筆消費滿1388元即可免運宅配到家。

▲▼同時今年夏天再限定回歸4款「抹茶系列巧克力」。（圖／業者提供）

同時今年夏天再限定回歸4款「抹茶系列巧克力」，分別是「抹茶生巧克力」、「抹茶杏仁巧克力」、「抹茶巧克力棒」、「抹茶巧克力威化」。

另外星巴克也在7月推出「巧克力法式泡芙星冰樂」還有「巧克力千層薄餅、芝麻巧克力蛋糕」2款甜點，其中「巧克力法式泡芙星冰樂」以香草卡士達醬與牛奶混合成冰沙，底層是經典摩卡醬，增加微苦甜風味，上方則有綿密香草卡士達鮮奶油、撒上全麥餅乾碎粒。而2款甜點在7/7~7/20期間預購，不僅有88折優惠，還能獲得一張「買一送一好友分享券」。

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