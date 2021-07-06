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236cm「第一巨人」爽娶28歲妻！57歲執意生子　14年後驚人現況曝

▲世界第一巨人鮑喜順。（圖／翻攝自微博）

▲世界第一巨人鮑喜順閃婚小28歲妻子。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

世界第一巨人鮑喜順來自內蒙古，以236公分的身高創下金氏世界紀錄，但特別的身高也曾被視為怪物。2007年，56歲的他閃婚身高差70公分，年齡差28歲的年輕妻子，隔年生下一個兒子。14年過去，他的現狀曝光。

鮑喜順在2005年7月，以2.361米的身高被金氏世界紀錄認證為「世界自然生長第一高人」。他的胳膊是1.06米長，碩大的手掌比常人大兩三倍，腿長就有1.5米，腳掌的長度是38公分，寬12公分，坐到椅子上也要將近2米高！

特別的身高曾讓他在老家被視為怪物，漸漸地他也覺得自己不正常，性格本就靦腆的鮑喜順變得自卑、孤僻，為了不被人用看動物的異樣眼光對待，鮑喜順漸漸變得足不出戶，更不用說和陌生人接觸。

2004年，在草原上寂靜生活了大半輩子的鮑喜順，終於迎來了人生的轉機，這一年，他已經53歲。有一天，一名叫辛幸的生意人突然敲響了鮑喜順家的大門，專程來邀請鮑喜順為自己的火鍋店做促銷迎賓。

鮑喜順內心很嚮往和外面的人交往，權衡之後他決定勇敢去試一試。當他穿上特殊訂製的衣服，微笑著迎接客人。客人回報他的也是滿滿的善意，即使投來驚異的目光，也是帶著尊重和友好。

在大街上給路人發傳單時，他遇到了第二位貴人-《北方新報》的記者湯軍。經過專業醫生的診斷，鮑喜順的身體並無異常，屬於自然生長。得到了確切的診斷報告後，湯軍決定為鮑喜順申請金氏世界紀錄，隨後一舉刷新了「世界自然生長第一高人」的紀錄。

▲世界第一巨人鮑喜順。（圖／翻攝自微博）

▲兩人產下1子。（圖／翻攝自微博）

出名後，鮑喜順也迎來了後半生的幸福。同為內蒙人的夏淑娟經人介紹相親後，和鮑喜順的感情迅速升溫，起初認為不可能的夏淑娟漸漸被對方的憨厚、幽默所打動。2007年，身高差70公分，年齡相差28歲的鮑喜順和夏淑娟，在交往1個多月後就閃婚了。這個獨身了56年的巨人，終於有了屬於自己溫暖的小家。

不過巨大的年齡差，還是給這對夫妻造成一些困擾。夏淑娟表示，很多媒體都來採訪過她，總會問同樣的問題，比如「妳是怎麼愛上他的」。她回覆「因為他人好」後，媒體總是不相信，繼續拐彎抹角地問，老懷疑她動機不良。

不過日子終歸是自己的，熱度散去之後，鮑喜順和夏淑娟過起了幸福的小日子，感情也越發甜蜜。由於鮑喜順年齡大了，身高又特殊，醫生曾經建議這對夫妻不要生孩子，但最終他們還是決定一試。

不久，夏淑娟順利生下了兒子。有專家用公式計算後說，鮑喜順的兒子有可能長到2.24米。如今，鮑喜順的兒子已經長到1.7米。但已經超過40歲的妻子直言，如果身體允許，還打算生個二胎，想湊成一個「好」字。

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關鍵字：

鮑喜順

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