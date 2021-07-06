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索尼被罵翻！　關YT留言「宣布推遲7／7全球發佈會」

 記者任以芳／綜合報導

日本索尼（Sony）大陸官方微博日前預告，預計將在7月7日晚上十點發表新品。引起不少大陸網友憤怒，認為選在「七七事變」這一天也太敏感。事後，索尼立刻發出道歉聲明，連同YouTube平台昨5日最新宣布，「推遲原定於7月7日的全球新機發布會，擇期再辦。」

《觀察者》今（6日）引述英國權威科技媒體TechRadar報導稱，「索尼官方就推遲原因並未做出說明，歐洲方面的回應是產品的某些零部件供應短缺導致。」

綜合大陸媒體報導稱，索尼在最後一刻突然宣布更改新機發布時間，可能與近日在中國大陸引發的爭議有關。索尼原定新機發布時間為7月7日北京時間22點，這正是1937年「七七事變」發生時間，敏感巧合引發中國大陸網友質疑和憤怒。

事發後，「@索尼中國」立刻在微博致歉，稱公司原計劃於本月7-10日的國內專業展會上發布新品，並於展會首日在線播出新品介紹視頻。但由於工作安排不周，在日期的選擇上給公眾造成誤解和困擾，對此深表歉意，並取消相關活動安排。

距離發布會不的兩天時間，索尼旗下YouTube帳號Sony|Camera Channel昨5日晚突然宣布推遲原定於7月7日的全球新機發布會，擇期再辦，具體時間稍後將會公布，並且關閉這條視頻的留言區。

就發布會推遲一事，「@索尼中國」微博並未發布聲明，最新動態是之前的道歉聲明。

▲索尼推遲7/7新品發佈會 。（圖／翻攝YouTube Sony|Camera Channel）

▲▼索尼推遲7/7新品發佈會 。（圖／翻攝Sony|Camera Channel）

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