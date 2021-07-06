「專心去做市長夢」！童仲彥揭林昶佐1暗黑考量：中了權力之毒

▲林昶佐被嗆後試圖安撫自治會長。（圖／ETtoday新聞雲）



記者黃可昀／綜合報導

中正萬華區立委林昶佐日前陪同視察環南市場，結果在鏡頭前被自治會長林勝東嗆從沒來看過市場，現在出席記者會根本是作秀，其他攤商也紛紛洗臉，林昶佐一度被罵到啞口無言。對此，前台北市議員童仲彥指出，林昶佐真正的目的是選台北市長，實際上根本不關心萬華居民。

林昶佐陪同視察當天，環南市場自治會長林勝東再也按捺不住怒火，直接在眾人面前質問林昶佐「疫情發生以來，你有來環南市場關心過嗎？有嗎？沒有啊，虧我這麼挺你，騙肖欸！」面對會長連珠炮，林昶佐錯愕地吐出「會長…我…你不要這樣…」，其他攤商也忍不住一起出聲撻伐，使得林昶佐啞口無言。

▲前台北市議員童仲彥爆料，林昶佐目標是台北市長。（圖／記者范綱儀攝）



據《中時新聞網》報導，前台北市議員童仲彥直指，林昶佐其實無心為萬華人民發生，自5月萬華疫情爆發以來，林昶佐沒為萬華人說過一句話，也不曾到該區關心，當初之所以選立委全是為「參選台北市長」鋪路。

童仲彥透露，中正萬華區選民對林昶佐早有許多怨言，視察環南市場當天，林昶佐只顧著搶鏡頭、麥克風，在鏡頭拍不到的地方就不見人影，才會被當地攤商批評是在作秀，「建議他乾脆立委辭一辭，專心做市長夢」，還說林昶佐簡直中了「權力之毒」，也難怪萬華人長期壓抑的怒火會直接引爆。

▼萬華人對林昶佐積怨已深。（圖／記者呂佳賢攝）

