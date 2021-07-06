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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林勝東坦言：跟林昶佐還是好朋友　有機會跟他聯絡

記者蔡文鈴／台北報導

環南市場6日復市，北市副市長長黃珊珊與前進指揮所指揮官王必勝一早視察開市防疫作為，環南市場自治會長林勝東也在一旁隨行。而對於先前與無黨籍立委林昶佐爆發口角，林勝東今態度相當和緩，強調兩人都是好朋友。

林昶佐日前嗆台北市長柯文哲，反遭環南市場自治會長林勝東及攤商洗臉，但事後民進黨台北市議員許淑華卻爆料，林勝東私下拜託市府放寬防疫措施，休市7天變3天；民進黨立委王定宇也說，若事情屬實將法辦。而林勝東5日晚間發出4點聲明回擊，強調是「不實指控」。

對於與林昶佐目前關係如何？林勝東稍早受訪表示，都好朋友，至於，聲明內容是否不滿許淑華、王定宇的指控，林勝東強調，只聽專家意見，跟許淑華也是好朋友、友誼不變。

林勝東向在場媒體喊話，我們現在把市場防疫做好，第一工作人員是乾淨的，場地關閉三天後，人員場地都乾淨，希望消費者來環南給我們打氣，讓我們攤商有個飯吃。

此外，是否認為王定宇說要法辦太嚴重？或委屈？林勝東表示，沒什麼好委屈，台灣是言論自由的國家，大家都好朋友電話聯絡就好；媒體追問，是否與林昶佐聯繫，林勝東說，「有機會！還沒跟他連絡，謝謝」。

環南市場爆發多人確診，並強制休市3日進行消毒後，於6日恢復營業；面對環南市場恢復營業首日，台北市副市長黃珊珊6日上午約8時30分左右抵達環南市場，與前進指揮所指揮官王必勝一同視察開市防疫作為。

▲環南市場爆發新冠肺炎感染後於6日復市，自治會會長林勝東。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場爆發新冠肺炎感染後於6日復市，自治會會長林勝東。（圖／記者林敬旻攝）

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